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14.09.2020 06:18
Рубрика: Происшествия

В Приморье пьяный водитель устроил ДТП со "скорой"

Текст: Анна Бондаренко

Госавтоинспекция Находки устанавливает обстоятельства дорожной аварии, которую спровоцировал нетрезвый водитель иномарки, сообщается на официальном сайте управления МВД РФ по Приморскому краю.

Вторым участником ДТП стала машина скорой медицинской помощи.

Как установили полицейские, Toyota Caldina под управлением 50-летнего водителя, двигаясь из поселка Врангель к улице Шоссейная, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со "скорой". Медицинский УАЗ опрокинулся и загорелся, его потушили прибывшие на место сотрудники МЧС.

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В результате ДТП получили различные травмы четыре человека, в том числе водители обеих машин. Двое из пострадавших госпитализированы.

Отмечается, что ДТП произошло в темное время суток, асфальт на дороге был мокрым.

Как показала экспертиза, водитель иномарки был пьян, более того, он не учился вождению и не имел водительских прав.

В отношении виновника составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ "Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", части 3 статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления" и статьи 12.24 КоАП РФ "Нарушение Правил дорожного движения и правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего".

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