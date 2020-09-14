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14.09.2020 02:02
Рубрика: Власть

Владимир Солодов победил на выборах губернатора Камчатского края

Избирательная комиссия Камчатского края объявила, что подсчет бюллетеней на выборах губернатора региона завершен. По результатам обработки 100% протоколов победу одержал врио главы края Владимир Солодов.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Владимир Солодов с большим отрывом лидировал на протяжении всего подсчета бюллетеней. Как сообщила ТАСС председатель краевого избиркома Инга Иринина, Солодов набрал 80,51% голосов избирателей.

По данным краевого ЦИК, за ходом голосования на избирательных участках Камчатского края следили 150 общественных наблюдателей, работу которых координировала краевая Общественная палата.

Официальное объявление результатов голосования запланировано на 15 сентября в 15:00 по местному времени.

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