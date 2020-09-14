Владимир Солодов победил на выборах губернатора Камчатского края

Избирательная комиссия Камчатского края объявила, что подсчет бюллетеней на выборах губернатора региона завершен. По результатам обработки 100% протоколов победу одержал врио главы края Владимир Солодов.

Владимир Солодов с большим отрывом лидировал на протяжении всего подсчета бюллетеней. Как сообщила ТАСС председатель краевого избиркома Инга Иринина, Солодов набрал 80,51% голосов избирателей.

По данным краевого ЦИК, за ходом голосования на избирательных участках Камчатского края следили 150 общественных наблюдателей, работу которых координировала краевая Общественная палата.

Официальное объявление результатов голосования запланировано на 15 сентября в 15:00 по местному времени.