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14.09.2020 12:02
Рубрика: Происшествия

Диджей из Орска умер в Крыму после нападения неизвестных

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Lиджей из Орска Сергей Бабин скончался в больнице крымского города Евпатория. Молодой человек был госпитализирован после нападения неизвестных.

Фото: kino-teatr.ru
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Об этом сообщает Orsk.Ru со ссылкой на супругу погибшего. В Крыму Сергей Бабин (Basic), в последние годы работавший в Москве, находился на гастролях. Восьмого сентября в дом, который он снял в Евпатории, ворвались неизвестные мужчины, которые отдыхали по соседству. От удара камнем по голове диджей получил тяжелую травму черепа.

В местной больнице орчанина пришлось ввести в искусственную кому, из которой он так и не вышел.

У погибшего осталась дочь.

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