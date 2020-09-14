Диджей из Орска умер в Крыму после нападения неизвестных

Lиджей из Орска Сергей Бабин скончался в больнице крымского города Евпатория. Молодой человек был госпитализирован после нападения неизвестных.

Об этом сообщает Orsk.Ru со ссылкой на супругу погибшего. В Крыму Сергей Бабин (Basic), в последние годы работавший в Москве, находился на гастролях. Восьмого сентября в дом, который он снял в Евпатории, ворвались неизвестные мужчины, которые отдыхали по соседству. От удара камнем по голове диджей получил тяжелую травму черепа.

В местной больнице орчанина пришлось ввести в искусственную кому, из которой он так и не вышел.

У погибшего осталась дочь.