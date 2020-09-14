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14.09.2020 09:24
Рубрика: Власть

Кто побеждает на выборах губернаторов

Текст: Татьяна Замахина
Опубликованы предварительные результаты выборов в регионах России. В некоторых субъектах РФ обработаны уже все протоколы. По имеющейся на данный момент информации, все руководители и временно исполняющие обязанности губернаторов побеждают в первом туре, набирая более 50% голосов избирателей.

Прямые выборы глав регионов в этом сентябре прошли в 18 регионах.

Пермский край. Врио губернатора Дмитрий Махонин победил с результатом 75,69% голосов после обработки 100% протоколов. Он самовыдвиженец.

Камчатский край. Врио главы региона Владимир Солодов победил, набрав 80,51% голосов избирателей при 100% обработанных протоколов. Также шел в порядке самовыдвижения.

Архангельская область. Врио губернатора Александр Цыбульский набрал 69,65% голосов по итогам обработки всех протоколов. Он выдвинут "Единой Россией".

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Иван Белозерцев лидирует на выборах губернатора Пензенской области

Брянская область. Выдвинутый "ЕР" действующий губернатор Александр Богомаз победил с 71,7% голосов избирателей по итогам обработки всех протоколов.

Пензенская область. На выборах губернатора по результатам обработки 100% протоколов с результатом 78,72% голосов победил действующий глава региона, представитель "Единой России" Иван Белозерцев.

Еврейская автономная область. После подсчета 100% протоколов победу одержал кандидат от "Единой России" Ростислав Гольдштейн, набрав 82,5% голосов.

Коми. Врио главы республики Владимир Уйба набирает 73,48% голосов после обработки 94,07% протоколов избирательных комиссий. Он шел на выборы в порядке самовыдвижения.

Татарстан. Действующий глава республики Рустам Минниханов набрал 84,73% голосов избирателей по результатам обработки 96% протоколов. Он выдвинут "Единой Россией".

Чувашия. Врио главы республики, самовыдвиженец Олег Николаев набирает 75,67% голосов после обработки 98,7% протоколов.

Краснодарский край. Действующий губернатор Вениамин Кондратьев набирает 83,49% голосов после обработки 94% протоколов. Он кандидат от "ЕР".

Иркутская область. Врио губернатора, самовыдвиженец Игорь Кобзев лидирует по итогам обработки 98,55% протоколов, он набрал 60,75% голосов.

Калужская область. Временно исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша, поддержанный партией "Единая Россия", после обработки 90,12% голосов лидирует с 71,79% голосов.

Костромская область. Действующий губернатор Сергей Ситников набирает 64,85% голосов избирателей по итогам обработки 92,77% протоколов. Он тоже от "ЕР".

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
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Ленинградская область. Действующий губернатор Александр Дрозденко набирает 83,68% голосов избирателей после обработки 98,9% протоколов. Он также выдвинут партией власти.

Ростовская область. Действующий губернатор Василий Голубев (от "ЕР") лидирует после обработки 99,3% протоколов с 65,6% голосов.

Смоленская область. Действующий губернатор Алексей Островский, выдвинутый от ЛДПР, набирает 57,72% голосов, обработано 96,08% протоколов.

Тамбовская область. Действующий губернатор Александр Никитин (от "ЕР") набирает 85,5% голосов после обработки 90,8% протоколов.

Севастополь. Врио губернатора Михаил Развожаев набирает 85,7% голосов избирателей на выборах главы города после обработки 99,4% протоколов. Шел от "ЕР".

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