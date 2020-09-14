Минниханов набирает 84,42% голосов после обработки 87,36% протоколов

Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов набрал 84,42% голосов на выборах главы республики после обработки 87,36% протоколов. Об этом сообщает ЦИК РТ.

Напомним, на новый президентский срок Рустам Минниханов переизбирается региона от партии "Единая Россия". Также на пост главы Татарстана претендуют Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Олег Коробченко ("Партия Роста"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия") и Владимир Сурчилов (ЛДПР). Кандидат, набравший в первом туре 50 % голосов плюс еще один, побеждает.

Помимо президента РТ с 11 по 13 сентября татарстанцы выбирали депутатов представительных органов муниципальных образований, Госдумы РФ и Госсовета. За три дня проголосовали 73,6% избирателей. Это более 2,1 миллиона человек.

В организации и проведении выборов в Татарстане было задействовано 2807 участковых избирательных комиссий.