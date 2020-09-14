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14.09.2020 09:13
Рубрика: Власть

Минниханов набирает 84,42% голосов после обработки 87,36% протоколов

Текст: Олег Корякин (Казань )

Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов набрал 84,42% голосов на выборах главы республики после обработки 87,36% протоколов. Об этом сообщает ЦИК РТ.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Напомним, на новый президентский срок Рустам Минниханов переизбирается региона от партии "Единая Россия". Также на пост главы Татарстана претендуют Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Олег Коробченко ("Партия Роста"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия") и Владимир Сурчилов (ЛДПР). Кандидат, набравший в первом туре 50 % голосов плюс еще один, побеждает.

Помимо президента РТ с 11 по 13 сентября татарстанцы выбирали депутатов представительных органов муниципальных образований, Госдумы РФ и Госсовета. За три дня проголосовали 73,6% избирателей. Это более 2,1 миллиона человек.

В организации и проведении выборов в Татарстане было задействовано 2807 участковых избирательных комиссий.

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