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14.09.2020 14:10
Рубрика: Власть

На международном форуме в Ульяновске говорили о месте культуры

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Площадка собрала более 300 участников - сотрудников международных межправительственных и неправительственных организаций, творческих союзов, молодежных и студенческих объединений, экспертов, представителей бизнеса и власти из России, стран БРИКС и Филиппин, а также Молодежные посланники ЦУР в России. Старт работе круглого стола дал Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

"Одной из важнейших целей Международного культурного форума является определение места культуры в достижениях региональных, национальных и глобальных целей развития. Мы исходим из того, что это одновременно и драйвер развития, и его ресурс. Ориентиры устойчивого развития - глобального или национального, заданы Указом Президента России "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" и программой Организации объединённых наций "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития в период до 2030 года". Достижение поставленных целей - это глобальный вызов. Для соответствующего ответа на него необходимы как минимум два условия. Вдохновлять, мотивировать, поддерживать и направлять команду - вот, что действительно ценится сейчас. А значит, и первым условием становится наличие социально ответственного лидера и команды. От успеха каждого из нас в частности и команды в целом будет зависеть реализация второго условия - успешность развития муниципалитета, региона, страны и мира. Я горд, что в Ульяновской области готовятся региональные и муниципальные команды, осознающие что главная ценность - это люди", - отметил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Фото: Алексей Юхтанов
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В онлайн-режиме к разговору присоединились исполнительный директор "Global Attitude Institute" Родриго Рейс (Бразилия), член правления Основной группы ООН по делам детей и молодёжи Ашиш Хуллар (Индия), президент Международного форума БРИКС и Международной федерации индийско-российских молодёжных клубов Пурнима Ананд (Индия), руководитель Молодёжной ассоциации БРИКС Раймонд Матлала (ЮАР), менеджер по вопросам исследований, стратегии и политического анализа Африканского национального конгресса Мукове Масута (ЮАР), советник по вопросам ООН в Комитете по молодёжному сотрудничеству АСЕАН Реджин Гевара (Филиппины).

Модератором выступила Диана Ковела, руководитель дирекции международного сотрудничества фонда "Ульяновск-культурная столица".

"В этом году ООН - 75 лет, объективно есть улучшения, динамика, но результаты пока не достигнуты, как в мире, так у нас в стране. На последнем саммите ЦУР в прошлом году мировые лидеры провозгласили десятилетие действий и свершений во имя устойчивого развития. Задача проста добиться целей к 2030 году. Наша организация откликнулась на предложения Ульяновска по подготовке сегодняшнего мероприятия, когда в регионах серьезно говорят о таких целях и по-настоящему работают в этой повестке, для нас уже это находка и радость. В Ульяновской области губернатор и его команда наши давние партнёры в молодежной политике, в молодёжной работе. На самом деле молодёжные организации играют важнейшую роль в осуществлении повестки 20-30. С 2017 года мы с партнёрами реализуем проект "Молодежные посланники ЦУР в России", есть потребность масштабирования подобной программы в регионы. Будет здорово, если запустить подобную программу, не только для заинтересованной молодежи, но и для детей", - подчеркнул председатель Ассоциации общественных объединений "Национальный Совет молодёжных и детских объединений России", директор Института молодёжной политики и международных отношений РТУ МИРЭА Григорий Петушков.

Фото: Правительство Ульяновской области
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"Отрадно, что в Ульяновской области ведется целенаправленная работа по содействию достижения всех 17 целей устойчивого развития в соответствии с национальными приоритетными проектами и создаются условия для диалога между гражданским обществом, властью региона и бизнесом", отметил Владимир Кузнецов, директор информационного центра ООН в Москве.

В рамках круглого стола первый заместитель Председателя Российской ассоциации содействия ООН Алексей Борисов презентовал программу "Регионы России и цели устойчивого развития". Её главная цель - создание благоприятных условий во всех субъектах страны, повышения уровня жизни населения за счет реализации глобальных проектов и, как следствие, обеспечение конкурентоспособности регионов России в глобальном мире.

"Сегодня показатели ЦУР являются одним из важных международных критериев инвестиционной привлекательности регионов. Таким образом, привлечение инвестиций в субъекты Российской Федерации напрямую зависит от показателей достижения ими ЦУР. "Вписывание" в программное поле системы ООН - основной механизм использования мировых экономических и финансовых ресурсов в целях развития субъектов Российской Федерации", - заметил Алексей Борисов.

О федеральном проекте "Молодежные посланники ЦУР России" рассказала его координатор, заместитель руководителя Ассоциации общественных объединений "Национальный Совет молодёжных и детских объединений России" Ольга Попова.

Региональный опыт был представлен интерактивной экспозицией "Ульяновские лидеры устойчивого развития", посвященной деятельности 17 активных представителей гражданского общества края. Экспозиция продемонстрировала, что в Ульяновской области ведется целенаправленная работа по содействию достижения всех 17 целей устойчивого развития в соответствии с национальными приоритетными проектами. Также Любовь Савельева, молодежный посланник ЦУР 17 (2019), руководитель Ульяновского клуба интернациональной дружбы представила уникальный опыт региона по включению школьников в реализацию глобальной повестки.

Фото: Правительство Ульяновской области
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Обозначенная в ходе круглого стола проблематика ляжет в основу формирования повестки обсуждения молодежными лидерами стран БРИКС в рамках саммита БРИКС, который пройдет в Ульяновске в 2020 году. А молодежные амбассадоры ЦУР ООН сформулировали послание участникам саммита. Его тезисы найдут отражение в резолюции саммита.

Завершилась работа площадки подписанием соглашения. Подписи под документом о международном молодёжном сотрудничестве поставили руководители фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяна Ившина и руководитель Ассоциации общественных объединений "Национальный Совет молодёжных и детских объединений России" Национального Совета молодёжных и детских объединений России Григорий Петушков. Это позволит Ульяновску стать первым субъектом страны, где запустят региональную программу "Молодежные посланники целей устойчивого развития".

Круглый стол был организован фондом "Ульяновск - культурная столица" и правительством Ульяновской области совместно с Национальным советом молодежных и детских объединений России при поддержке информационного центра ООН в Москве и Российской ассоциации содействия ООН.

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