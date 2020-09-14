Олег Николаев победил на выборах главы Чувашии

Временно исполняющий обязанности руководителя Чувашии Олег Николаев одержал победу на выборах главы республики.

По данным центризбиркома региона, после обработки 100 процентов протоколов он получил 75,63 процента голосов.

Как сообщает официальный портал Чувашии, на втором месте по количеству набранных голосов находится кандидат от КПРФ Александр Андреев (10,26 процента), далее следует Константин Степанов от ЛДПР (5,49 процента). Николай Степанов от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" набрал 3,53 процента голосов, Сергей Матвеев от партии "Патриотов России" - 2,12 процента.

Суммарная явка за три дня голосования в республике составила 55,53 процента избирателей.

Депутат Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия" Олег Николаев был назначен исполняющим обязанности главы Чувашии в январе 2020 года после того, как прежний глава региона Михаил Игнатьев был отстранен от должности в связи с утратой доверия. Николаев баллотировался на пост главы Чувашии в 2015 году и занял тогда второе место с 14,73 процента голосов.