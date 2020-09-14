Пермский край стал лидером ПФО по экспортным показателям

Подведены итоги Всероссийской премии "Экспортер года". По результатам экспорта продукции Пермский край стал лидером округа.

Регион занимает 10 место в рейтинге регионов Российской Федерации по объему несырьевого неэнергетического экспорта и 1 место по объему ННЭ среди регионов Приволжского федерального округа.

Основными рынками сбыта для пермских компаний являются: Бразилия (866,3 миллиона долларов), Китай (685,31), Нидерланды (625,76), США (301,42), Бельгия (298,58), Финляндия (247,59), Казахстан (239,92), Польша (205,29), Республика Корея (186,41), Индия (173,69 миллиона долларов).

Конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Приволжском федеральном округе. Из 11 номинаций в четырех победителями стали пермские компании.

- Пермский край всегда внимательно относится к экспортерам. Перед нами стоят глобальные задачи нарастить долю несырьевого экспорта, изменить его структуру и расширить географию. Ведущую роль, по моему мнению, должны в этом сыграть малые и средние предприятия. Они быстрее реагируют на запросы рынка, быстрее перестраиваются и используют новые технологии продаж. Особые возможности для выхода новых для Пермского края товаров на экспорт открываются благодаря современным способам продвижения товаров на зарубежные рынки, которые появились благодаря развитию сети Интернет. Интернет-торговля, а именно размещение товаров пермских производителей на зарубежных торговых и тендерных площадках, продажа товаров через собственные интернет-магазины, дают возможность найти новых покупателей в самых разных странах, как в B2B, так и B2C сегменте, - подчеркнул глава Пермского края Дмитрий Махонин.

В номинациях "Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "крупный бизнес" и "Новая география" победителем стало предприятие АО "ГалоПолимер". Главный "Экспортер года в сфере услуг" в категории "малое и среднее предпринимательство" - "ИТ Профессиональные Решения". "Прорывом года" стала компания Macroscop ("Сателлит").

Пермским компаниям помощь при выходе на международные рынки оказывал Центр поддержки экспорта Пермского края в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Всероссийская премия "Экспортер года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, которые достигли успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности. Победители получат поддержку от РЭЦ и Генерального партнера премии ПАО "Сбербанк" - сопровождение переговоров с иностранными партнерами, бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта, регистрацию на зарубежном маркетплейс и обучение по акселерационной программе на базе Школы экспорта в Москве. Победители также станут участниками федерального этапа конкурса, церемония награждения которого пройдет в ноябре на международном экспортном форуме "Сделано в России".

Напомним, в рамках Национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в Пермском крае к 2024 году предполагается увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта до 7695 миллиона долларов.

В 2019 году Пермский край занял 14 место по объему экспорта в стране (5,78 миллиарда долларов США, плюс 6,88 процента к 2018 году), второе место по объему экспорта в Приволжском федеральном округе. По объему несырьевого неэнергетического экспорта Пермский край занял 10 место в стране, первое место - в Приволжском федеральном округе.