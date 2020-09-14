После обработки 50% голосов в Пензенской области лидирует Белозерцев

В Пензенской области обработано уже 55,21% избирательных протоколов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального избиркома Алексея Климухина, действующий глава региона Иван Белозерцев набирает 81,21% голосов.

На втором месте Олег Шаляпин (7,49% голосов), далее следует Александр Васильев (4,81% голосов), Анна Очкина (4,03%) и Петр Чугай (1,33%).

Явка на выборах в Пензенской области составила 53,79% от общего числа избирателей. Эти данные включают досрочное голосование 11 и 12 сентября.