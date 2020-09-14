Рустам Минниханов набрал 86,7% голосов после обработки более 50% протоколов

Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов лидирует на выборах главы республики, набирая 86,7% голосов избирателей. Обработано уже 50,2% протоколов УИК, сообщает телеканал "Россия 24".

Минниханов претендует на новый срок в качестве главы региона от партии "Единая Россия". На эту должность также претендуют Альфред Валиев ("Коммунисты России"), Олег Коробченко ("Партия Роста"), Альмир Михеев ("Справедливая Россия") и Владимир Сурчилов (ЛДПР). Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать 50% голосов плюс еще один голос.

Напомним, в Татарстане с 11 по 13 сентября прошло голосование не только на выборах президента Татарстана, но и депутатов представительных органов муниципальных образований, дополнительных выборах депутата Госдумы РФ и дополнительных выборах депутата Госсовета. По предварительным данным, свои голоса отдали 73,6% избирателей - более 2,1 миллиона человек.