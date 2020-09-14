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14.09.2020 14:46
Рубрика: Власть

Рустам Минниханов переизбран главой Татарстана

Текст: Сергей Кирсанов
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Действующий президент РТ Рустам Минниханов переизбран на новый срок. Как следует из данных ЦИК России, по результатам подсчета 98,15 процента протоколов участковых избирательных комиссий Минниханов получил 83,4 процента голосов избирателей.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Ноовсти
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На второй позиции по числу голосов занял кандидат от "Справедливой России" Альмир Михеев (4,87 процента), третью - Альфред Валиев из "Коммунистов России" (4,62 процента). На четвертом и пятом местах оказались кандидаты от "Партии роста" Олег Коробченко (3,59 процента) и от ЛДПР Владимир Сурчилов (2,81 процента) соответственно.

Напомним, Рустам Минниханов вступил в должность главы Татарстана в марте 2010 после того, как первый президент РТ Минтимер Шаймиев попросил главу государства не рассматривать вопрос о продлении его полномочий. В 2015 году после истечения срока полномочий был выдвинут "Единой Россией" на выборы президента Татарстана, в которых победил, набрав 94,4 процента голосов избирателей.

В этом году в республике в единый день голосования состоялось четыре избирательные кампании. Помимо главы региона жители выбирали депутатов муниципальных образований, Госдумы РФ и Госсовета. С 11 по 13 сентября в РТ участие в выборах приняли 73,6 процента избирателей - более 2,1 миллиона человек.

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