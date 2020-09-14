Тренажеры танков "Армата" скоро поступят в Казанское танковое училище

В Казанском высшем танковом командном училище в ближайшее время начнут осваивать боевую машину нового поколения.

Как сообщают в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в следующем месяце в учебном заведении откроется новый компьютерный класс КУКТП-"Армата", где и будет вестись техническая подготовка курсантов.

Навыки вождения Т-14, который обладает повышенными маневренными и скоростными характеристиками, учащиеся получат с помощью динамического тренажера ТВК-"Армата". Огневую подготовку (применение пушки и пулеметов) - тоже с помощью компьютеров - на ТОПК "Армата БМ-С".

Известно, что в России выпускаются технические средства, позволяющие в стационарных условиях эффективно обучать экипажи танков, БТР, БМП, БМД и других бронемашин. Наматывая "цифровые километры" и уничтожая "противника" в ходе виртуальных сражений, военнослужащие овладевают запасом знаний, которые позже позволят уверенно справляться с имеющейся материальной частью.

Широкое применение тренажеров обеспечивает безопасность, сберегает ресурс реальной техники, а также экономит боеприпасы и топливо.

Как ожидается, первые серийные поставки Т-14 в войска начнутся уже в следующем году.