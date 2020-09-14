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14.09.2020 20:14
Рубрика: Общество

Они из будущего

В Уфе выбрали лучшие педагогические команды
Текст: Айгуль Камаева ("Российская газета", Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
Уметь отстаивать свою точку зрения, отвечать на каверзные вопросы и работать в команде - компетенции, которыми должны обладать современные педагоги. Так считают организаторы Всероссийского профессионального конкурса "Учитель будущего" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Седьмой полуфинал этого состязания прошел в Уфе. В нем приняли участие 45 команд педагогов из 12 регионов Поволжья.
Какой он, идеальный учитель века цифровых технологий? На этот вопрос ответит конкурс "Учитель будущего". Фото: Рhonlamaiphoto / istock Какой он, идеальный учитель века цифровых технологий? На этот вопрос ответит конкурс "Учитель будущего". Фото: Рhonlamaiphoto / istock
Какой он, идеальный учитель века цифровых технологий? На этот вопрос ответит конкурс "Учитель будущего". Фото: Рhonlamaiphoto / istock

- Конкурс проводится в рамках нацпроекта "Образование" и основан на идее создания системы непрерывного совершенствования профмастерства учителя. Поэтому педагоги не только проходят испытания, но и осваивают образовательную программу, общаются с экспертами, - отметил руководитель проекта "Учитель будущего" АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Богданцев.

Фото: Вадим Брайдов/ТАСС
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В педагогических дебатах учителя отвечали на провокационные вопросы и доказывали свою позицию по спорным вопросам из сферы образования. Например, надо ли задавать домашние задания? В чем функция учителя? Участники конкурса также разрабатывали онлайн-уроки и образовательные настольные игры, в ходе кейс-игры выявляли проблему и искали пути ее разрешения.

- Для меня профконкурс - это возможность научиться на практике применять новые педагогические методики, чтобы в дальнейшем использовать их в работе с детьми, - поделилась своим мнением самая молодая участница конкурса 22-летняя старшая вожатая Лариса Малыгина из нижегородской школы N 85. Она студентка пятого курса Нижегородского госпедуниверситета и пятый год занимается внеурочной деятельностью в родной школе, а в следующем учебном году придет туда уже в качестве учителя истории.

Среди претендентов на звание "Учитель будущего" были и совсем молодые мужчины. К примеру, в команде Пермского края выступал 23-летний учитель начальных классов Дмитрий Казанцев.

Жюри было достаточно сложно определить лучшие команды, но в итоге в финал конкурса "Учитель будущего" вышли 12 команд: три из Пермского края, по две из Татарстана, Оренбургской и Нижегородской областей, по одной команде из Башкирии, Пензенской и Самарской областей.

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