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14.09.2020 20:07
Рубрика: Общество

Папа сможет

В Ульяновской области предложили ввести отцовский капитал
Текст: Алексей Юхтанов ( "Российская газета", Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести наряду с материнским отцовский капитал, который будет выплачиваться при рождении третьего и последующих детей в семье. Об этом он заявил в рамках Демографического форума.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава региона озвучил ряд инициатив, в частности о том, что запускается приоритетный региональный проект "Многодетный регион". В связи с этим прозвучала идея ввести вдобавок к материнскому еще и отцовский капитал.

Фото: Правительство Ульяновской области
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О роли отцов в демографических вопросах в регионе задумались давно. Уже полтора десятилетия здесь празднуется "День отца". С 2009 года лучшие папы Ульяновской области награждаются почетным знаком "Отцовская слава".

- Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье, - заявил Сергей Морозов.

Впрочем, конкретные суммы пока озвучены не были. Расчеты и внесение в бюджет только еще предстоят. Из других инициатив - так называемая материнская зарплата за рождение и воспитание четвертого и последующих детей.

- В ближайшее время Ульяновская область выйдет с такими инициативами на федеральный уровень, - сообщил глава региона.

В регионах Общество Семья и дети Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область

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