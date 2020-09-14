В Ульяновской области предложили ввести отцовский капитал

Глава региона озвучил ряд инициатив, в частности о том, что запускается приоритетный региональный проект "Многодетный регион". В связи с этим прозвучала идея ввести вдобавок к материнскому еще и отцовский капитал.
О роли отцов в демографических вопросах в регионе задумались давно. Уже полтора десятилетия здесь празднуется "День отца". С 2009 года лучшие папы Ульяновской области награждаются почетным знаком "Отцовская слава".
- Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье, - заявил Сергей Морозов.
Впрочем, конкретные суммы пока озвучены не были. Расчеты и внесение в бюджет только еще предстоят. Из других инициатив - так называемая материнская зарплата за рождение и воспитание четвертого и последующих детей.
- В ближайшее время Ульяновская область выйдет с такими инициативами на федеральный уровень, - сообщил глава региона.