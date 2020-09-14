В Ульяновской области прошли муниципальные выборы

13 сентября в Ульяновской области прошли выборы в нескольких муниципальных образованиях, в том числе в гордумы Димитровграда и Ульяновска. Губернатор Сергей Морозов на своей странице в фейсбук обратился ко вновь избранным депутатам с просьбой "очень крепко помнить те обещания, которые они давали людям во время своей избирательной кампании".

Глава региона написал буквально следующее:

"Дорогие земляки!

Вчера в нескольких муниципальных образованиях Ульяновской области проходили выборы депутатов в местные представительные органы власти. Я хочу сказать огромное спасибо всем вам - тем, кто пришел и сделал свой осознанный выбор за кандидатов, чьи программы, чьи слова оказались вам близки, за тех, кому вы поверили и кому отдали свои голоса. Уверен, какой бы выбор вы ни сделали, вы все голосовали за развитие нашего региона, за справедливость и правду и, конечно, - за свое собственное счастливое будущее. И я очень надеюсь, что вновь избранные депутаты сумеют оправдать ваше доверие.

Хочу также от всей души поблагодарить тех, кто обеспечивал избирательный процесс, за их слаженную и профессиональную работу - работников ТИКов, членов избирательных комиссий, наблюдателей, волонтеров, сотрудников правоохранительных органов, журналистов. Дорогие друзья, спасибо за ваш непростой труд.

Сегодня мне бы хотелось обратиться ко вновь избранным депутатам с просьбой очень крепко помнить те обещания, которые они давали людям во время своей избирательной кампании, ни в чем не обмануть их доверия и сделать все, чтобы избиратели никогда не пожалели о своем выборе. Засучивайте рукава и начинайте работать на благо Ульяновской области, на благо живущих здесь людей".

Явка по Ульяновску составила 21,1% избирателей - 105 353 человека. Серьезных нарушений, по словам главы облизбиркома Юрия Андриенко, на выборах не выявлено. В Димитровграде проголосовали 19,06%, в Вешкаймском районе - 42,84% от общего числа избирателей.

После закрытия избирательных участков члены комиссий погасили неиспользованные погашенные бюллетени.

Непосредственно в воскресенье проголосовали 57050 граждан. В дни досрочного голосования - со 2 по 12 сентября - проголосовали 48303 избирателя.

В Ульяновске выборы велись по 40 округам. Заявлено было 344 кандидата.

По предварительным данным, большинство депутатов нового состава городской думы - члены "Единой России".