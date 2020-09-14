Житель Прикамья застрелил мужчину из мести

Жителя города Чайковский Пермского края обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1, статьи № 105 УК РФ "Убийство".

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по версии следствия, обвиняемый хотел отомстить жителю деревни Векошинка. С этой целью он взял охотничье ружье и прибыл к дому своей жертвы. Он дождался, когда мужчина возвращался с рыбалки и выстрелил в него. От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник оттащил его тело в лес и закопал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, в короткий срок были установлены личность злоумышленника и его местонахождение. При допросе обвиняемый подтвердил свою причастность к убийству. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.