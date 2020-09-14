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14.09.2020 12:13
Рубрика: Экономика

Алтайская резиденция Деда Мороза переедет на курорт

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Резиденция Деда Мороза в Алтайском крае переезжает из Барнаула на известный алтайский курорт Белокуриха. С 1 ноября сказочный герой начнет принимать гостей уже на новом месте.

- За это время предстоит перевезти 10 тонн сказочного реквизита и обустроиться в Белокурихе - главном туристическом центре Алтайского края, - рассказали представители Деда Мороза на официальной странице Алтайской резиденции в Instagram.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Организаторы проекта уверены, что новое размещение резиденции Деда Мороза позволит повысить имиджевую и инвестиционную привлекательность региона. А также генерировать новые идеи и мероприятия, развивать событийный туризм в Алтайском крае.

Среди новых проектов Алтайской резиденции Деда Мороза - первый общероссийский онлайн-конкурс детского творчества "Сейф сказочных гаджетов", рассказывающий о 35 сказочных туристических объектах. Интерактивная карта Сказочных объектов России, объединяющая эти 35 сказочных объектов, а также детские и семейные туры по сказочным местам.

Кроме того, в ближайшем будущем Алтайская резиденция Деда Мороза планирует построить новый туристический объект - "Сказочный край" на территории строящегося курорта "Белокуриха-2".⠀

Новость о переезде алтайского Деда Мороза на курорт вызывала неоднозначную реакцию среди его поклонников. Многие родители забеспокоились, что не смогут каждый год возить возить детей к нему в гости. В Алтайской резиденции заверили, что Дед Мороз будет по-прежнему доступен как для жителей региона, так и для гостей Алтайского края.

"Мы запустим автобус выходного дня, чтобы все желающие могли посетить новую вотчину Деда Мороза. Кроме того, он будет участвовать в различных мероприятиях, проводимых в Барнауле", - подчеркнули представители любимого сказочного персонажа.

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