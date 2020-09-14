Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменен

Чемпионат мира по хоккею с мячом, который должен был пройти в Иркутске с 5 по 11 октября, не состоится. Об этом сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

Изначально турнир планировали провести в Иркутске с 29 марта по 5 апреля, но из-за пандемии коронавируса перенесли на октябрь.

"Все международные соревнования на этот период отменены", - сказал Матыцин, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее от участия отказался главный соперник сборной России за победу на мировом первенстве команда Швеции, а также сборные Германии и США. Россияне является победителями последних двух чемпионатов.