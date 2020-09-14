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14.09.2020 12:02
Рубрика: Власть

Для иркутской Ивано-Матренинской детской больницы закупят оборудование

На приобретение оборудования для Ивано-Матренинской детской клинической больницы из бюджета Иркутской области в 2021 году будет выделено более 34 млн рублей. Об этом заявил глава региона Игорь Кобзев на торжественном мероприятии, посвященном 125 - летию учреждения.
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В этом году по программе развития здравоохранения на приобретение оборудования для реанимации и анестезиологии Ивано-Матренинской больницы уже выделено около 35 млн рублей, кроме того, около двух миллионов рублей - на оказание паллиативной помощи. В 2021 году средства областного бюджета планируется направить на приобретение эндоскопического оборудования для отделения хирургии новорожденных.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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- 125 лет - солидный возраст. Все эти годы в Ивано-Матренинской больнице оказывают помощь детям. Вы выполняете свой врачебный долг честно, ответственно, забывая порою о праздниках и выходных. Помощь со стороны руководства области я вам гарантирую во все времена. Но главное для нас - не приборы, а люди. Именно ваши золотые руки спасают детей, и их улыбки - это лучшая для вас награда. А современное оборудование лишь облегчает работу, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Главный врач Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов отметил, что юбилей больницы - это юбилей каждого работника, праздник тех, кто посвящает свою жизнь благородному труду - заботе о жизни и здоровье человека.

- Помните историю, почитайте ветеранов, больница была, есть и будет, идем вперед! -сказал Владимир Новожилов.

В рамках юбилейного мероприятия состоялось награждение врачей торжественными грамотами Министерства здравоохранения РФ, регионального правительства, законодательного собрания Иркутской области, администрации и думы города Иркутска.

Напомним, современная Ивано-Матренинская детская клиническая больница - одно из самых известных и передовых медицинских учреждений Сибири и Дальнего Востока. В структуре 25 лечебных подразделений на 740 коек. В 1994 году здесь открыто единственное от Урала до Дальнего Востока отделение хирургии и реанимации новорожденных. В 2013 году открыт новый операционный блок, оснащенный современным оборудованием. Больница является клинической базой педиатрического факультета ИГМУ и ИГМАПО. На базе учреждения осуществляют свою деятельность 9 клинических кафедр. Ежегодно в стационаре получают лечение 23 тысячи пациентов города, области, а также отдаленных регионов России. В ИМДКБ работают 14 докторов наук.

Открыты палаты совместного пребывания ребенка и матери. В учреждении развиваются высокотехнологичные виды медицинской помощи - детской хирургии, абдоминальной, челюстно-лицевой хирургии, педиатрии. Хирургами проводятся все виды оперативных вмешательств у новорожденных - коррекция окклюзионной гидроцефалии, включая эндоскопические технологии, лечение пороков развития и заболеваний органов грудной клетки и средостения. Выполняются все виды операций у новорожденных и детей грудного возраста.

ИМДКБ сотрудничает с зарубежными детскими центрами в Хартфорде (штат Коннектикут, США), Берлине (Германия), Гренобле (Франция). В подразделениях выполняется целый ряд научно-исследовательских работ совместно с клиниками Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска.

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