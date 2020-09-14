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14.09.2020 04:47
Рубрика: Власть

"Единая Россия" лидирует на выборах в думу Томска

Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

На выборах в городскую думу Томска партия "Единая Россия" получает 24,47% голосов. Это не окончательные данные. Пока обработано только 80% протоколов, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс", работающий в ЦИК РФ.

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Напомним, жители Томска 11-13 сентября выбирали депутатов местной думы. Всего будут избраны 37 человек. При этом 10 - по партийным спискам, а 27 - по одномандатным избирательным округам. По партспискам побеждает как раз "ЕР". На втором месте - КПРФ. Далее в порядке убывания идут - партия "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия", "Яблоко", "Партия Роста". Каждая из них преодолела минимальный пятипроцентный порог для прохождения в думу.

Согласно последним данным горизбиркома, явка составила 16,76 %. Проголосовали почти 63 тысячи избирателей.

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