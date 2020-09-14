Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев набирает 60,74 процента голосов по итогам голосования на пост главы региона, указывает электронное информационно табло ЦИК РФ.

По информации центризбиркома, такие результаты получены по итогам подсчетов 99,12 процентабюллетеней.

Напомним, Кобзев был назначен врио губернатора Иркутской области в декабре прошлого года, после ухода в отставку Сергея Левченко. Ранее он занимал кресло заместителя главы МЧС России.

Также на пост губернатора претендуют кандидаты Михаил Щапов от КПРФ и Геннадий Щадов от КПСС. Они занимают вторую и третью позицию соответственно.

Также на пост губернатора претендуют кандидаты Михаил Щапов от КПРФ и Геннадий Щадов от КПСС. Они занимают вторую и третью позицию соответственно.