Молодая мама из Новосибирска победила в суде работодателя

Новости

В России открылась первая международная школа квантовых вычислений 20:21
Госпитализирован экс-президент Франции Валери Жискар д'Эстен 19:52
Кузнецова навестила в больнице вывезенных из Сирии детей 19:35
Генпрокуратура передала дополнительный запрос о правовой помощи в компетентные органы юстиции ФРГ 19:27
В России будут готовить кинопродюсеров для работы на международном уровне 19:22
Путин ликвидировал центр управления в кризисных ситуациях 19:05
Стандарт развития территорий будет обязательным для проектов с господдержкой 19:00
Придуман новый способ поступить в театральный институт 18:47
В Москве осудили семерых членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность 18:11
Александр Дрозденко победил на выборах в Ленобласти 18:09
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного 18:00
Олег Николаев победил на выборах главы Чувашии 17:37
Путин и Лукашенко обсудили план военных учений 17:35
"Автодор": ДТП с пострадавшими стало меньше на 20 процентов 17:29
Академия блогеров открывается в Москве 17:17
МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен 17:09
Союз архитекторов отменил конкурс на реновацию мавзолея Ленина 16:55
Шон Бин и Стивен Грэм сыграют в сериале BBC "Время" 16:40
СМИ: Звезда "Мажора" Прилучный сдал тест на коронавирус и продает дом 16:31
Российская школьница подверглась нападению на отдыхе в Турции 16:26
Вышел трейлер немецкого сериала "Германия 89" 16:14
Вышел трейлер мультфильма от авторов "Одноклассниц" и "Истории игрушек" 16:02
СМИ: Лаутаро Мартинес хочет в "Барселону", но "Интер" продает его в "Реал" 16:01
Вышел русский трейлер парагвайского хоррора "Морг" 15:50
Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов" 15:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
14.09.2020 20:01
Рубрика: Происшествия

Какое пособие? Уволена...

Молодая мама из Новосибирска победила в суде работодателя
Текст: Нина Рузанова ("Российская газета", Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8260)
Новосибирский областной суд защитил права Марии Немовленко, которая ушла в декрет, а потом ее незаконно уволили. Работодатель - московская компания - утверждал, что заключил с Марией срочный трудовой договор: работа, на которую наняли девушку, якобы была сделана, поэтому и договор пришлось расторгнуть. Она же утверждала, что организация эту ситуацию сымитировала: на самом деле работа, которую выполняла, никуда не делась, и на ее место сразу приняли другого человека.

Как рассказала "РГ" Мария Немовленко, до увольнения она проработала супервайзером в московской компании "ПартнерПрофи" два года и уже знала о странной привычке работодателя увольнять женщин, едва они родят ребенка. "Пострадавших" было двое: в компании, вместо того чтобы выплачивать им пособие по уходу за ребенком до 1,5 года (40 процентов среднего заработка), уведомляли их о прекращении трудового договора. Обе не стали отстаивать собственные права.

Фото: iStock
Многодетная мама построила дом для своей семьи

Мария же с этим мириться не стала. И заранее проконсультировалась и с бухгалтером, и с юристом: можно ли уволить женщину, которая находится в декретном отпуске? Получила ответ: ни в коем случае, это невозможно. "А что делать, если это все-таки произойдет?" - "Бороться". Мария забеременела, родила сына и отправила работодателю заявление на выплату ей пособия - 23 тысячи рублей в месяц до достижения ребенком полутора лет. Получила отказ. Честно предупредила: "Я буду подавать в суд!". И - получила СМС-уведомление о том, что срок ее трудового договора истек.

В суде, куда обратилась Мария, представители работодателя утверждали, что действуют по закону. С Марией был подписан срочный трудовой договор - на время проекта с определенным клиентом в Новосибирске. Последний перестал нуждаться в услугах супервайзера - вот, пожалуйста, соответствующая бумага от него. Мария пыталась обратить внимание суда на тот факт, что на самом деле клиент продолжает сотрудничать с фирмой. А на ее место тут же приняли другого супервайзера (кстати, мужчину). Кроме того, она просила вызвать в качестве свидетелей таких же пострадавших мам, как и она, - не странно ли, что едва сотрудник рожает ребенка, проект, над которым он работал, тут же заканчивается?

В Новосибирском районном суде к аргументам Марии не прислушались. Судья признала договор срочным, а действия работодателя - правомерными. Пришлось подавать апелляцию. "Апелляционная инстанция отменила решение, признала увольнение Марии незаконным и восстановила ее на работе с даты увольнения - шестого июня 2019 года, - сообщила "РГ" адвокат Ольга Диулина. - Кроме того, суд обязал работодателя выплатить Марии 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда".

Мария родила сына и отправила работодателю заявление на выплату ей пособия. Получила отказ

По словам Ольги Диулиной, областной суд согласился с доводами о том, что работодатель не имел оснований для заключения с работниками срочных трудовых договоров. Кстати, Мария Немовленко (как и другие сотрудницы этой компании) была абсолютно не в курсе того, что ее взяли только на один проект, об этом ей никто не сказал. А целью такой "имитации", легко предположить, была экономия на пособии.

По словам Марии, после ее восстановления на работе компания поменяла отношение к роженицам. Известно, что уже как минимум две молодые мамы в "ПартнерПрофи" сохранили свои рабочие места.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг дела Навального, Украину и Беларусь
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
Фальков: Иностранцы-первокурсники смогут въехать в Россию до конца сентября
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Главный фигурант в деле Фургала переведен под домашний арест