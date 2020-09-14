Молодая мама из Новосибирска победила в суде работодателя

Новосибирский областной суд защитил права Марии Немовленко, которая ушла в декрет, а потом ее незаконно уволили. Работодатель - московская компания - утверждал, что заключил с Марией срочный трудовой договор: работа, на которую наняли девушку, якобы была сделана, поэтому и договор пришлось расторгнуть. Она же утверждала, что организация эту ситуацию сымитировала: на самом деле работа, которую выполняла, никуда не делась, и на ее место сразу приняли другого человека.

Как рассказала "РГ" Мария Немовленко, до увольнения она проработала супервайзером в московской компании "ПартнерПрофи" два года и уже знала о странной привычке работодателя увольнять женщин, едва они родят ребенка. "Пострадавших" было двое: в компании, вместо того чтобы выплачивать им пособие по уходу за ребенком до 1,5 года (40 процентов среднего заработка), уведомляли их о прекращении трудового договора. Обе не стали отстаивать собственные права.

Мария же с этим мириться не стала. И заранее проконсультировалась и с бухгалтером, и с юристом: можно ли уволить женщину, которая находится в декретном отпуске? Получила ответ: ни в коем случае, это невозможно. "А что делать, если это все-таки произойдет?" - "Бороться". Мария забеременела, родила сына и отправила работодателю заявление на выплату ей пособия - 23 тысячи рублей в месяц до достижения ребенком полутора лет. Получила отказ. Честно предупредила: "Я буду подавать в суд!". И - получила СМС-уведомление о том, что срок ее трудового договора истек.

В суде, куда обратилась Мария, представители работодателя утверждали, что действуют по закону. С Марией был подписан срочный трудовой договор - на время проекта с определенным клиентом в Новосибирске. Последний перестал нуждаться в услугах супервайзера - вот, пожалуйста, соответствующая бумага от него. Мария пыталась обратить внимание суда на тот факт, что на самом деле клиент продолжает сотрудничать с фирмой. А на ее место тут же приняли другого супервайзера (кстати, мужчину). Кроме того, она просила вызвать в качестве свидетелей таких же пострадавших мам, как и она, - не странно ли, что едва сотрудник рожает ребенка, проект, над которым он работал, тут же заканчивается?

В Новосибирском районном суде к аргументам Марии не прислушались. Судья признала договор срочным, а действия работодателя - правомерными. Пришлось подавать апелляцию. "Апелляционная инстанция отменила решение, признала увольнение Марии незаконным и восстановила ее на работе с даты увольнения - шестого июня 2019 года, - сообщила "РГ" адвокат Ольга Диулина. - Кроме того, суд обязал работодателя выплатить Марии 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда".

Мария родила сына и отправила работодателю заявление на выплату ей пособия. Получила отказ

По словам Ольги Диулиной, областной суд согласился с доводами о том, что работодатель не имел оснований для заключения с работниками срочных трудовых договоров. Кстати, Мария Немовленко (как и другие сотрудницы этой компании) была абсолютно не в курсе того, что ее взяли только на один проект, об этом ей никто не сказал. А целью такой "имитации", легко предположить, была экономия на пособии.

По словам Марии, после ее восстановления на работе компания поменяла отношение к роженицам. Известно, что уже как минимум две молодые мамы в "ПартнерПрофи" сохранили свои рабочие места.