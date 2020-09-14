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14.09.2020 10:24
Рубрика: Происшествия

На Алтае глава района госпитализирован в тяжелом состоянии

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае глава администрации Первомайского района Александр Иванов попал в больницу из-за бытовой травмы. В пресс-службе регионального правительства, подтвердили госпитализацию главы района, отметив, что он находится в тяжелом состоянии.

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Пока обязанности главы Первомайского района исполняет его первый заместитель Дмитрий Шипунов. По его словам, с Александром Ивановым произошел несчастный случай - он упал и получил бытовую травму. В тяжелом состоянии его увезли в краевую больницу скорой медицинской помощи в Барнауле. Медики пока не раскрывают подробности его состояния и лечения.

В правительстве региона отметили, что о несчастном случае уже проинформирован губернатор Виктор Томенко. При этом администрация Первомайского района работает в штатном режиме, здесь продолжают активно готовиться к отопительному сезону.

Справка "РГ"

Александру Иванову 34 года. Пост главы администрации Первомайского района он занимает с 19 декабря 2017 года.

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