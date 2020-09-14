На Байкале из-за камнепада приостановлено движение поездов

Движение пассажирских составов Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) временно приостановлено из-за камнепада, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

По информации организации, обрушение камней на пути произошло сегодня на 78 километре КБЖД Порт Байкал - Уланово. Пострадавших нет. В настоящее время на месте мобилизована спецтехника для восстановления железнодорожного пути.

- Движение поездов будет возобновлено только после того, когда специалисты будут уверены в безопасности движения на этом участке, - пояснил представитель Восточно-Сибирской железной дороги.

Туристический поезд № 6716 сообщением Порт Байкал - Слюдянка в связи с инцидентом уже возвращен пункт отправления. Его пассажиры будут отправлены водным видом транспорта до поселка Листвянка и далее в Иркутск.

На месте работает комиссия Восточно-Сибирской железной дороги.