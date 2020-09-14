Мы договорились с Игорем Коротковым, директором Государственного музея истории, литературы и искусства Алтая, о встрече на полчаса. Но прошел час, другой, уже выпита не одна чашка чая, а нашей беседе о проблемах сельской культуры, казалось, не будет конца...

- Вспомните, - горячился он, - на ком село раньше держалось? На учителе, враче и культработнике. Но если на первых двух в последнее время обратили внимание, то третья опора стала совсем шаткой и не очень востребованной. Что делают главы районов вместе с депутатами, когда возникает дыра в бюджете или нужно срочно решить какую-то проблему? Снимают деньги с культуры по принципу "ничего страшного", потерпят, никуда не денутся. А к культуре нельзя так относиться, без нее все наши рекордные урожаи пшеницы и гречихи - ничто...

Погубит ли терпение?

Финансовая сторона вопроса, конечно, очень болезненная для сельских культработников. Но дело не только и не столько в скудном бюджете. Дело чаще всего в отношении.

Выпускница режиссерского отделения Алтайского колледжа культуры Оксана Афанасьева в Михайловском районе работает с 2003 года. В труппе больше трех десятков селян разных возрастов и профессий. Михайловцы блистают на ежегодных "Театральных разъездах", где свои работы представляют лучшие любительские театры края. И когда мы с ней в разговоре затронули вопрос денег, она буквально взрывается негодованием:

- У нас село, смотрю, благоустраивают. А районный ДК стоит без капремонта четыре десятка лет. На ремонт главной площади села выделяют 38 миллионов рублей, а на его крышу ни копейки...

Супруги Виктор и Наталья Акиньшины работают в ДК села Елбанка Усть-Пристанского района.

- Про зарплату даже не спрашивай, давай реально смотреть на эти вещи, - смеется неунывающая Наталья Акиньшина. - Для счастья сельской культуре больше всего не хватает внимания! Все делается на энтузиазме и личной инициативе, которая не сильно нравится начальству.

Лет 30 назад в Усть-Пристанском районе гордились четырьмя заслуженными коллективами народного творчества. Остался один - вокальный ансамбль "Золотые напевы".

- Ну неужели району трудно купить им хорошие концертные костюмы? Нам-то не потянуть расходы даже на один костюм, - сокрушается Наталья Викторовна. - Да что там костюмы, нам качественное видео с песнями не на чем записать.

- На селе массовой культуры не осталось - есть отдельные очаги, которые надо поддерживать, чтобы вообще темно не стало, - говорит заслуженный фермер России и почетный работник агропромышленного комплекса страны Виктор Траутвейн. - А таланты в селах не перевелись, но с ними некому и негде заниматься. Вечером заглянешь в магазин - в "предбаннике" или на ступеньках молодежь гужуется. И так во многих селах, ДК и клубы исчезли.

Ау-у, культурник

Вместе с ними исчезли и кадры. В сельской культуре истаивает последний слой профессионалов, начавших работать еще с советской поры. Выпускники Алтайского госинститута культуры в деревню не рвутся, хотя многие из нее родом. Зарплата маленькая, условия для жизни, создания семьи и воспитания детей совсем не те, что в городе.

- Семьи "культурников", как мы сами себя зовем, как правило, среди самых малообеспеченных на селе, - рассказывает Елена Копнинова, ведущий методист Алтайского государственного дома народного творчества по театральному жанру. - Поэтому у нас после оптимизации в штате клубов и Домов культуры остались директора и - это в лучшем случае - худруки, технические работники и очень мало жанровых специалистов.

Раньше была такая практика: если сельскому коллективу присваивают звание народного, ему краевое управление по культуре выделяло две ставки. Сейчас народный коллектив есть, а работать с ним некому. Особый кадровый голод испытывают муниципальные библиотеки. По данным руководителя краевой организации Российского профсоюза работников культуры Ларисы Зориной, лишь треть специалистов муниципальных детских библиотек имеют высшее библиотечное образование, шестая часть довольствуется среднеспециальным профильным образованием. Полностью укомплектованы специалистами с библиотечным образованием всего 27 процентов детских библиотек.

- К сожалению, несколько лет назад Алтайский край выбрал путь сплошной оптимизации в сфере культуры и 861 библиотека из 969 утратили функциональную самостоятельность, став структурными единицами многофункциональных культурных центров. Поглощенные такими центрами библиотеки потеряли право участвовать в федеральном заявочном процессе на создание модельных библиотек, - констатирует Лариса Зорина. - Из 969 библиотек к интернету подключены пока каждая вторая, а 40 роцентов не имеют компьютеров. Обновляемость книжного фонда низкая. Половина всех библиотекарей работают не на полную ставку, а в некоторых муниципалитетах вообще отказались от специалистов - работники сельских Домов культуры в нагрузку занимаются еще и библиотечной работой, а бывает и наоборот.

- На Алтае библиотеки, став структурными подразделениями МФКЦ, рискуют исчезнуть как класс, - предупреждает Татьяна Егорова, директор Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. Шишкова.

Луч надежды

Ни один мой разговор не обошелся без упоминания национального проекта "Культура". Все собеседники отзывались о нем по-доброму: "Наконец-то!" С ним связывают и надежды на возрождение культуры.

- Я очень рад тому, что нацпроект наконец-то появился, - заявляет Виктор Гореявчев, руководитель многофункционального культурного центра в Мамонтовском районе. - Создаются виртуальные концертные залы, модельные библиотеки, закупаются музыкальные инструменты. А в рамках подпроекта "Творческие люди" только в этом году повысят квалификацию больше трехсот культработников. Есть и другие приятные моменты вроде грантовой поддержки любительским объединениям и творческим коллективам.

Но достаточно ли этого? Тут у собеседников большой вопрос.

- Конечно, это лучше, чем ничего, - рассуждает Лариса Зорина. - Но у нас все ждали более масштабной программы, сравнимой с нацпроектом "Образование", который дошел бы до каждого Дома культуры. А так, что мы получили на Алтае? Шесть модельных библиотек на 969 работающих в крае. Плюс один культурно-досуговый центр, но он достанется одному из городов. Капля в море...Или почему, скажем, контрольный показатель успешной работы, заложенный в нацпроекте, - количество посещений. Применительно к музеям это не вызывает вопросов, но какое отношение он имеет, например, к библиотекам? Прикажете заманивать публику "развлекухой"? Попахивает сюрреализмом девяностых, когда в театрах с той же целью могли проводить свадьбы.

По мнению Зориной, в нацпроекте есть два серьезных недостатка. Во-первых, при его разработке не учли мнение профессионалов на местах, отчего по ряду параметров, критериев оценки он получился оторванным от реальности. Во-вторых, при распределении федеральных средств декларируется конкурсный подход, а правила игры меняются. Свежий пример. Бийская централизованная библиотечная система подала проект на создание модельной библиотеки. Заявку отклоняли, не поясняя, что не так. Бийчане второй подают заявку. Проект улучшили, дополнили, расширили, но баллов... набрали меньше, чем за первый. Парадокс! Мы бы лучше на потраченные деньги, рассуждают местные библиотекари, книжки купили да новые окна вставили. Профсоюзный лидер считает, что было бы гораздо правильнее передать полномочия по определению библиотек, претендующих на статус модельных, регионам.

- Сельской культуре, к примеру, катастрофически не хватает специализированных транспортных средств, - объясняет Лариса Георгиевна. - В каждом районе нужны автоклубы, в которых можно перевозить реквизит, аппаратуру, творческие коллективы. Ведь когда-то так и было...

И вывод они делают такой: спросите хоть раз у профессионального сообщества, что ему действительно нужно. Глубоко ошибочно держать сельского работника культуры за дальнего родственника из глубинки, думая, что он оторван от цивилизации, ему и так сойдет.