В понедельник 37-летний проходчик шахты "Чертинская-Коксовая" в Беловском районе Кузбасса погиб при обрушении кровли в осевом штреке. Его коллега - 53-летний машинист горных выемочных машин - остался под завалом.

Все произошло около половины пятого утра. Как уточнила официальный представитель кузбасского СУ СК Надежда Ананьева, на участке в момент ЧП находились четыре человека. Двое из них после обвала породы оказались заблокированными под землей.

Горный диспетчер шахты задействовал план ликвидации аварии, туда прибыло более 30 горноспасателей и семь единиц техники. Работы на предприятии, которое добывает коксующийся уголь для металлургической отрасли, сразу же приостановили. 87 человек эвакуировали. Шесть горняков оставались в горных выработках - для поддержания систем жизнеобеспечения. Прокуратура организовала проверку исполнения на предприятии законодательства об охране труда и промышленной безопасности. И уже известно, что обрушение породы было спровоцировано внезапным выбросом газа и угля. "Всего в момент выброса под землей работали 95 горняков. Один из них погиб, - рассказала старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Для расследования обстоятельств и причин произошедшего создана комиссия".

Обрушение породы было спровоцировано внезапным выбросом газа

Тело проходчика в понедельник было обнаружено и поднято на поверхность. А машиниста, связь с которым так и не удалось наладить, горноспасатели на момент подготовки этой заметки все еще продолжали искать. Обстоятельства ЧП на "Чертинской-Коксовой" сейчас выясняют и следственные органы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.