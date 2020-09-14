В Иркутске раскрыто совершенное 26 лет назад убийство

Следственное управление СК РФ по Иркутской области объявило о поимке гражданина, подозреваемого в убийстве, которое произошло почти три десятка лет назад. Такие дела в ведомстве называют "преступления прошлых лет". Следователи по всей стране тщательно изучают уголовные дела из архивов, возобновляют производство по ним, проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

И такая практика дает свои результаты. Так следственным отделом по Братскому району СК РФ по Иркутской области предъявлено обвинение 51-летнему мужчине в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в СК. В апреле 1994 года на обочине дороги вблизи одного из населенных пунктов Братского района было обнаружено тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Родственники погибшего рассказали, что мужчина за несколько дней до гибели уехал в город Тулун на своем автомобиле с двумя неизвестными гражданами.

По горячим следам удалось установить личности подозреваемых, но задержать их не смогли, поскольку они уехали в Казахстан и там исчезли. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области смогли выяснить, что один из подозреваемых, после возвращения домой в Казахстан, полностью сменил личные данные, придумал новую историю своей жизни, а затем переехал в Россию, в Белгородскую область. Там в сентябре этого года мужчина был задержан.

На допросе следователю СК России он рассказал, что на преступление пошел из корыстных побуждений. После убийства потерпевшего и завладения его автомобилем, подозреваемые отправили родственникам телеграмму от имени погибшего о том, что он в Иркутске и вернется через неделю, тем самым выиграли время, чтобы уехать в другой регион до объявления автомобиля в розыск.

Сейчас поиски второго подозреваемого продолжаются. По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.