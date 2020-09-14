В Кузбассе при обрушении на шахте погиб горняк, еще одного ищут

Горнорабочий погиб в результате обрушения породы на шахте "Чертинская-Коксовая" в Беловском районе Кузбасса. Судьба еще одного горняка, по предварительным данным, неизвестна.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах, кровля горной выработки обрушилась в осевом штреке шахты. В момент происшествия в забое работали 95 человек, 87 из которых эвакуировались. Шестеро горняков остались под землей для поддержания жизнеобеспечения добывающего предприятия. Обнаружено тело одного погибшего, а с еще одним горняком, находившимся на аварийном участке, связь установить не удается.

- Обрушение произошло в 4.29 по местному времени, в поисково-спасательных работах участвуют 31 человек и семь единиц техники от МЧС, - уточнила руководитель пресс службы ГУ МЧС по региону Виктория Оленникова.

Добыча угля на шахте, которая принадлежит компании ММК-Уголь, подконтрольной Магнитогорскому металлургическому комбинату, приостановлена. На предприятии идет проверка.