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14.09.2020 11:25
Рубрика: Происшествия

В Сибири молодую пару обвинили в убийстве таксиста

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

По подозрению в убийстве 68-летнего таксиста из Барабинска Новосибирской области задержана молодая пара, обоим предъявлено обвинение.

В Новгородской области раскрыли убийство таксиста

Как рассказала "РГ" старший помощник руководителя областного Следственного управления СК РФ Анастасия Кулешова, мотивы 29-летнего мужчины и его 20-летней знакомой до конца не ясны, автомобиль они сожгли неподалеку от места, где оставили тело жертвы. Оно было обнаружено в ночь на воскресенье в озере Иткуль, в полукилометре от села Новоиткульское Чулымского района. По информации следователей, перед тем, как сбросить тело в воду, его обмотали скотчем, на голове был полиэтиленовый пакет. Кроме того, были видны телесные повреждения в области головы и шеи.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, о безвестном исчезновении пенсионера, занимавшегося частным извозом, накануне сообщили его родственники. Сначала в лесу удалось найти сгоревший автомобиль, а затем и само тело. Задержать подозреваемых удалось быстро: экипаж одной из патрульных машин ГИБДД заметил гуляющую вдоль дороге молодую пару. Полицейские доставили их в участок, влюбленные же долго отпираться не стали и сознались в убийстве.

Мужчина за рулем Chevrolet Lacetti увидел голосующую у обочины пару уже ночью. Он согласился подвезти их из Барабинска в Чулым. Девушка села рядом с водителем на переднее сиденье, а ее ухажер разместился за его спиной.

Как утверждает подозреваемый, идея убийства пришла ему в голову якобы внезапно. На перекрестке дорог Чулым-Ужаниха и Чулым-Золотая Грива он накинул на шею водителю шнурок. Мужчина начал сопротивляться, начал резко тормозить и потом давить на газ. Тогда душитель приказал своей спутнице держать концы веревки, а сам перелез вперед и начал избивать жертву, пока водитель не перестал подавать признаков жизни. После этого злоумышленники надели ему на голову пакет, замотали тело скотчем и сбросили в озеро. От машины они избавились сразу же.

Сейчас им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, оба находятся под стражей. Стоит отметить, что до совершения преступления они также на такси приехали из родного Куйбышева.

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В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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