На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП

Новости

Составлен рейтинг "главных российских актеров" 11:12
Искусственный интеллект научился озвучивать книги 11:09
В Краснодаре начались выплаты жильцам сгоревшего дома 10:56
Нетаньяху вылетел в США для подписания "исторического соглашения" с ОАЭ 10:51
Из-за прорыва дамбы в ЕАО эвакуированы 60 человек 10:46
Евразийская экономическая интеграция продолжает укрепляться 10:46
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса 10:30
Глава Минцифры объяснил новое название ведомства 10:29
Первый в мире памятник танку Т-90 установили во Вьетнаме 10:11
SMS от незнакомца может представлять опасность 09:41
В Выборге чиновника задержали за мошенничество на 700 миллионов рублей 09:39
На востоке столицы "Газель" упала в Яузу 09:32
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет 09:32
В Москве выставили на торги здание "Винзавода" 09:19
В Великобритании высоко оценили российскую ракету "Буревестник" 09:13
Неймар обвинил футболиста "Марселя" в проявлении расизма 08:48
Россия и Индия создадут ракету-"убийцу AWACS" 08:47
Бирюков: Новые объекты спорткомплекса "Лужники" обеспечат электричеством 08:40
Передача Василевского помогла "Тампе" одержать победу над "Айлендерс" 08:00
Прядь волос Авраама Линкольна продана на аукционе в Бостоне 07:55
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России 07:40
Британские водители могут получить пожизненный срок за "нетрезвые гонки" 07:37
Нынешний глава Кубани набирает 83,72% после обработки 90,3% протоколов 07:12
Иван Белозерцев лидирует на выборах губернатора Пензенской области 07:02
ByteDance отказалась продавать Microsoft американский сегмент TikTok 06:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Что показали первые дни учебного года в школах
Что показали первые дни учебного года в школах
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
14.09.2020 10:08
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП

Текст: Роман Кияшко (Ставрополь)
Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Ставропольском крае в результате ДТП с участием трех автомобилей пострадали шесть человек. Среди тех, кто получил травмы, были трое детей, заявили "РГ" в управлении ГИБДД по региону.

В Приморье пьяный водитель устроил ДТП со "скорой"

Авария произошла в Красногвардейском районе края на 230 километре трассы Ростов-на-Дону - Ставрополь. Водитель Nissan Almera выезжал со второстепенной дороги со стороны Ипатово, но не пропустил пассажирскую "Газель". После этого оба автомобиля влетели в грузовик Man, который остановился, чтобы повернуть.

- С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены 45-летний водитель, 31-летняя пассажирка, а также двое детей пяти и двух лет из автомобиля Nissan. Также медпомощь понадобилась 42-летнему водителю и 17-летнему пассажиру "Газели", - рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, дети получили травмы, так как сидели на заднем ряду автомобиля не в детских автокреслах. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса
Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России
СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Главный фигурант в деле Фургала переведен под домашний арест