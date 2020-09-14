На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП

В Ставропольском крае в результате ДТП с участием трех автомобилей пострадали шесть человек. Среди тех, кто получил травмы, были трое детей, заявили "РГ" в управлении ГИБДД по региону.

Авария произошла в Красногвардейском районе края на 230 километре трассы Ростов-на-Дону - Ставрополь. Водитель Nissan Almera выезжал со второстепенной дороги со стороны Ипатово, но не пропустил пассажирскую "Газель". После этого оба автомобиля влетели в грузовик Man, который остановился, чтобы повернуть.

- С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены 45-летний водитель, 31-летняя пассажирка, а также двое детей пяти и двух лет из автомобиля Nissan. Также медпомощь понадобилась 42-летнему водителю и 17-летнему пассажиру "Газели", - рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, дети получили травмы, так как сидели на заднем ряду автомобиля не в детских автокреслах. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.