В КБР восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Маршрутная "Газель" с пассажирами и легковой автомобиль LADA Kalina столкнулись сегодня утром в пригороде Нальчика. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Кабардино-Балкарии, в столкновении пострадали по меньшей мере восемь человек.

- Сегодня в 9 часов 48 минут поступило сообщение о ДТП на федеральной автодороге Р-217. По предварительным данным, 8 человек доставлены в лечебные учреждения, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По данным спасателей, в результате происшествия никто не погиб, также среди пострадавших нет несовершеннолетних. Сейчас на месте работают правоохранители, устанавливаются причины ДТП и степень вины участников.