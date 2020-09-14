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14.09.2020 11:23
Рубрика: Происшествия

В КБР восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Текст: Михаил Сухарев

Маршрутная "Газель" с пассажирами и легковой автомобиль LADA Kalina столкнулись сегодня утром в пригороде Нальчика. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Кабардино-Балкарии, в столкновении пострадали по меньшей мере восемь человек.

Фото: Отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
На Ставрополье шесть человек пострадали в ДТП

- Сегодня в 9 часов 48 минут поступило сообщение о ДТП на федеральной автодороге Р-217. По предварительным данным, 8 человек доставлены в лечебные учреждения, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По данным спасателей, в результате происшествия никто не погиб, также среди пострадавших нет несовершеннолетних. Сейчас на месте работают правоохранители, устанавливаются причины ДТП и степень вины участников.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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