Александр Цыбульский победил на выборах главы Архангельской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский набрал на выборах главы региона 69,65 процента голосов избирателей по результатам подсчета 100 процентов протоколов.

Об этом "РГ" сообщили в избирательной комиссии Архангельской области. Тем самым Александр Цыбульский одержал победу в первом туре выборов.

Второе место на губернаторских выборах с результатом 16,91 процента заняла депутат областного собрания Ирина Чиркова. Третий результат получил ее коллега по законодательному органу Сергей Пивков - 6,75 процента.

Помимо губернатора, в Поморье также выбрали депутатов представительных органов 11 муниципальных районов и города Новодвинска.