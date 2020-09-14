Александр Дрозденко победил на выборах в Ленобласти

Действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко победил на выборах главы региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти со ссылкой на региональный избирком.

Явка составила 51,52 процента, на избирательные участки пришли 701167 человек. Наибольшую активность проявили избиратели в Лодейнопольском районе, где в голосовании приняли участие 65,66 процента от всех включенных в списки.

За Дрозденко проголосовали 83,61 процента от всех участников голосования. На втором месте с результатом 7,3 процента Андрей Лебедев, представлявший ЛДПР, Александр Перминов ("Справедливая Россия") получил 4,57 процента, у Александра Габитова от "Гражданской платформы" 3,06 процента голосов.

В Единый день голосования в Ленинградской области в Выборгском районе также выбирали депутата регионального парламента. Кроме того, в восьми районах прошли выборы муниципальных депутатов.