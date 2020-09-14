Борис Пиотровский стал 1-м зампредседателя комитета по культуре Петербурга

Борис Пиотровский, сын нынешнего директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и внук столь же знаменитого директора Эрмитажа Бориса Пиотровского, назначен первым заместителем председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Решение принял губернатор города Александр Беглов. Приказ о назначении Бориса Пиотровского подписал председатель Комитета по культуре Константин Сухенко. Борис Пиотровский поступил к работе уже сегодня, 14 сентября.

Культурная династия Пиотровских - отца и сына, Бориса Борисовича и Михаила Борисовича - известна всей России и всему миру. Оба ученые с мировыми именами, уникальные хранители великой коллекции, и люди, сумевшие развернуть Эрмитаж лицом ко всему миру, внести огромный вклад в современное понимание феноменальности Эрмитажа.

Борис Пиотровский-младший в Эрмитаже не работал, хотя его издательские и интернет-проекты были связаны с великим музеем.

"РГ" предполагает, что это назначение всего скорее откроет интересные перспективы продолжения уникальной культурной династии ученых и исследователей древности, классического и современного искусства, менеджеров культуры мирового уровня.