Новости

Посол США в Китае подал в отставку 14:09
СМИ: Warner Bros. скрывает доходы от проката "Довода" 14:08
СМИ: ЦСКА попросит у "Зенита" за Влашича 45 млн евро 13:57
"Довод" вновь возглавил российский кинопрокат 13:51
Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы 13:33
Беларусь будет осваивать Марс вместе с Россией 13:33
В Петербурге мужчина забрался на крышу здания Александро-Невской лавры 13:19
Кобзев лидирует на выборах главы Иркутской области 13:15
Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Пашаева 13:10
Слепому жителю Оренбуржья выдали водительские права 12:51
Борис Пиотровский стал 1-м зампредседателя комитета по культуре Петербурга 12:41
Мишустин рассказал о мерах по спасению лесов от пожаров 12:35
Вышел трейлер сериала по "Осенним визитам" Сергея Лукьяненко 12:29
Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменен 12:20
МВД: 13 сентября в Беларуси на акциях протеста задержаны 774 человека 12:13
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично 12:04
Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи "один на один" 11:48
В Екатеринбурге в ходе драки у бара убили молодого человека 11:26
Составлен рейтинг "главных российских актеров" 11:12
Искусственный интеллект научился озвучивать книги 11:09
В Краснодаре начались выплаты жильцам сгоревшего дома 10:56
Нетаньяху вылетел в США для подписания "исторического соглашения" с ОАЭ 10:51
Из-за прорыва дамбы в ЕАО эвакуированы 60 человек 10:46
Евразийская экономическая интеграция продолжает укрепляться 10:46
Установлен очаг крупного пожара в многоквартирном доме на Кубани 10:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
14.09.2020 12:41
Рубрика: Власть

Борис Пиотровский стал 1-м зампредседателя комитета по культуре Петербурга

Текст: Елена Яковлева
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Борис Пиотровский, сын нынешнего директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и внук столь же знаменитого директора Эрмитажа Бориса Пиотровского, назначен первым заместителем председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Фото: Александр Корольков/РГ
Михаил Пиотровский: Подорожания билетов в Эрмитаж не будет

Решение принял губернатор города Александр Беглов. Приказ о назначении Бориса Пиотровского подписал председатель Комитета по культуре Константин Сухенко. Борис Пиотровский поступил к работе уже сегодня, 14 сентября.

Культурная династия Пиотровских - отца и сына, Бориса Борисовича и Михаила Борисовича - известна всей России и всему миру. Оба ученые с мировыми именами, уникальные хранители великой коллекции, и люди, сумевшие развернуть Эрмитаж лицом ко всему миру, внести огромный вклад в современное понимание феноменальности Эрмитажа.

Борис Пиотровский-младший в Эрмитаже не работал, хотя его издательские и интернет-проекты были связаны с великим музеем.

"РГ" предполагает, что это назначение всего скорее откроет интересные перспективы продолжения уникальной культурной династии ученых и исследователей древности, классического и современного искусства, менеджеров культуры мирового уровня.

В регионах Власть Работа власти Регионы Культура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Единый день голосования-2020
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
ВОЗ прогнозирует рост смертей в Европе из-за коронавируса
СМИ: Минтранс подготовил проект изменений ПДД
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично
Как в России прошел Единый день голосования
МВД будет дактилоскопировать иностранцев, находящихся в РФ более 30 суток