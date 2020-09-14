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14.09.2020 07:40
Рубрика: Экономика

Доля расходов на коммуналку выросла в половине регионов России

Текст: Александр Проценко

В 2019 году доля расходов населения на коммунальные услуги выросла в 43 регионах России. Лидерами этого своеобразного рейтинга стали Республика Коми, Чукотка и Магаданская область. Но в целом по стране коммунальные платежи остались на том же уровне, что и годом ранее - 9,6% от всех расходов (4,8 тысячи рублей).

Фото: AP
Как не переплачивать за коммунальные услуги

Однако жителям Севастополя пришлось выделять на коммунальные расходы почти на два процента (1,9) больше средств из семейного бюджета, в Татарстане эта доля выросла на 1,6%, в Чечне на 1,5%, Воронежской и Нижегородской областях - на 1,3%.

А снизились расходы по этой статье в Ненецком автономном округе (4,4 %), Камчатском крае (2,2 %) и в Иркутской области (1,4 %). Об этом сообщает РИА Новости.

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