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14.09.2020 18:32
Рубрика: Культура

Кинофестиваль Arctic open в Поморье пройдет в режиме "лайт"

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
В Архангельской области с 3 по 6 декабря состоится традиционный международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open.

Как сообщают организаторы, в связи с непростой эпидемической ситуацией в мире форум пройдет в режиме "лайт". Очередной фестиваль должен был стать уже четвертым по счету, но из-за усеченного формата ему решили не присваивать порядковый номер. Устроители рассчитывают провести масштабный IV фестиваль Arctic open в 2021 году.

На международном фестивале тюменцам покажут 100 фильмов со всего света

Тем не менее и в декабре трудного 2020 года зрителей ждет настоящее кинособытие. Им покажут новинки российского и зарубежного авторского кинематографа. В частности, на фестивале будет представлен документальный проект "Мой личный дракон", рожденный благодаря Arctic open. В рамках Арктического питчинга на прошлом фестивале режиссер и продюсер Мила Кудряшова выиграла грант в размере 100 тысяч рублей на сьемки этого фильма. Архангельский фестиваль познакомил ее и с будущим исполнителем роли Дракона - актером Вячеславом Агашкиным. Зрители Arctic Open увидят эту работу в числе первых.

При этом фестивального жюри и конкурса как такового в этом году не будет. Зато зрители, как всегда, смогут пообщаться с создателями фильмов. Так, известный российский режиссер, драматург, сценарист и актер Иван Вырыпаев в рамках фестивального направления "Кино+театр" проведет мастер-классы, встречи со зрителями и представит две премьеры.

На фестивале также покажут ретроспективу фильмов, посвященных поэту Иосифу Бродскому, 80-летие которого отмечалось в этом году.

По традиции Arctic open представит насыщенную образовательную программу. Ее откроет семинар "Продвижение без бюджета: инструменты, особенности, тренды", который пройдет в Архангельске 25 и 26 сентября. Представители федерального проекта PRO.Культура.РФ научат специалистов учреждений культуры и образования, молодежных и творческих центров продвижению своих идей в интернете.

В октябре образовательную программу продолжит круглый стол "Искусство без барьеров", посвященный введению тифлокомментирования и сурдоперевода в кинозалах, театрах, музеях и других учреждениях культуры. Навыками работы со слабовидящими и слабослышащими зрителями поделятся специалисты из разных регионов страны.

Как и прежде, вход на все фестивальные мероприятия будет бесплатным.

Организаторами Arctic open выступают НКО "Поморский культурный фонд "Берегиня" и Северный Арктический федеральный университет. Проект поддержало министерство культуры Архангельской области. "Российская газета" ежегодно становится информационным партнером фестиваля.

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