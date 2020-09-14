Корвет Балтфлота провел стрельбы во время захода в Балтику эсминца США Ross

Во время захода в Балтийское море американского эсминца Ross корвет Балтийского флота "Стерегущий" отработал отражение средств воздушного нападения условного противника.

Мероприятие боевой подготовки прошло в морском полигоне флота, сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. Отрабатывалось взаимодействие боевых расчетов радиотехнической и ракетно-артиллерийской боевой части по обнаружению, классификации цели, ее сопровождению радиотехническими средствами и уничтожению.

Имитированные воздушные цели были поставлены при помощи специальных пиротехнических реактивных патронов. Стрельба по ним велась с использованием корабельных артиллерийских установок АК-630. Все мишени были успешно поражены.

Экипаж "Стерегущего" также отработал задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника и выполнил упражнения по уклонению корабля от плавающих мин.