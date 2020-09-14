На фестивале театров кукол в Выборге назвали победителей

В Выборге завершился II Международный фестиваль театров кукол "Балтийский кукловорот", слоган которого - "Здесь оживают куклы, а северный ветер согревает сердца".

Театральные коллективы из Липецка, Костромы, Севастополя, Кургана, Москвы и Петербурга, Выборга были счастливы первому после пандемии прорыву. Шутка ли, полгода закрыты театры, все ушли в онлайн. Актеры, режиссеры, художники радовались живому общению со зрителями и коллегами.

А вот спектакли из Эстонии, Финляндии, Бельгии, увы, смотрели на экране: границы все еще закрыты, театры выехать не смогли. Президент фестиваля, худрук Театра драмы и кукол "Святая крепость" Юрий Лабецкий рассказал: "Бельгийский актер, которого мы ждали, написал, что ему не вернули деньги за билет в Россию. Предложили ваучер. "Я взял ваучер, чтобы приехать к вам в следующем году!" Вот какое у людей желание прорваться! Фестиваль становится культурным событием не только для Выборга".

За неделю зрители увидели более 20 спектаклей, два из которых вне конкурса показали организаторы фестиваля театр "Святая крепость". Это настоящие хиты, проверенные временем - "Урок для Красной Шапочки" и "Приятного аппетита, тигр!"

Такие разные представили спектакли. Захватывающие, интересные, понятные трехлетним малышам, на которых и взрослые умирают от смеха. Дорогого стоит, когда ребенок пишет в Книге отзывов - искренне, пусть с ошибками: "Мне очень понравился спектакль. ДружИлюбный. И я жИлаю вам успеха в других спектаклях!", "Очень хороший и трогательный спектакль "Мой дедушка". Мы плакали. Петя и Света". Или пишет мама: "Спасибо. Просто волшебство! Со слов 5-летнего Саввы".

Известные всем с детства сказки "Колобок", "Теремок", "Золушка", "Дюймовочка" и другие вдруг открылись с совершенно неожиданных сторон. Притчи, всегда актуальные, но в новом прочтении. О дружбе, любви, одиночестве. О потерях, храбрости, поисках счастья. Об испытаниях, которые ждут на пути. О том, что надо ценить доброту. О чудесах, которые непременно случаются, если в душе человека живет добрая сказка. И о том, что жизнь прекрасна.

Были спектакли для взрослой аудитории - "Письмовник" по роману Михаила Шишкина. Показал его Московский детский камерный театр кукол. Автор сценической версии, режиссер-постановщик Борис Константинов, главный режиссер Театра кукол имени С.В. Образцова. О бесчеловечности войны, разрушенных судьбах. Помните? "Бессмертие - это жизнь, запечатленная в слове" и "не доходят только те письма, которые не пишут".

А еще веселый спектакль "Урок" по мотивам одноименной пьесы драматурга-абсурдиста Эжена Ионеско, с маркировкой "18 +". Студенты мастерской Амелы Вученович в РГИСИ, актерский курс, представили эту постановку, а также программы "Петрушка" и "Концерт влюбленных тантамаресок", танцевально-музыкальное ревю, "творческий десерт".

На торжественной церемонии закрытия, которая проходила в театре "Святая крепость", президент фестиваля Юрий Лабецкий появился на сцене в неожиданном образе - императрицы Екатерины Первой. Хулиганил, шутил, веселил народ, поздравлял лауреатов и посвящал их в почетные рыцари "Святой крепости".

Члены жюри щедро наградили поощрительными дипломами большинство участников. Лучшим спектаклем в онлайн-программе жюри признало постановку "Золушка" театра "Туулевески" (Йыхви, Эстония). Театр "ТриЧетыре" из Петербурга получил две награды: лучший спектакль малой формы - "Волшебное кольцо", лучшая работа актеров - Арина Юдинцева и Кирилл Смирнов. Лучшим музыкальным оформлением назвали работу Натальи Высоких в спектакле "Подарок для мамы", Baby-театр "Тутти", Петербург.

В номинации "Лучшая режиссерская концепция театра" победителем стал Руслан Вольфсон, представивший спектакль "Колобок" (Россия-Израиль).

Гран-при удостоен спектакль "Дракон и Золотая Черепаха" Санкт-Петербургского Театра марионеток имени Е.С. Деммени. Это недавняя премьера главного режиссера Эдуарда Гайдая, в основе которой пьеса Николая Шувалова по мотивам китайских сказок.

Жюри решило отметить особым призом и театр "Святая крепость" - за отличную организацию и проведение фестиваля в особых условиях.

В качестве памятного приза лауреаты получили Куку. Обаятельный кукленок, который сидит на кубе. Герой фестиваля, его символ, лучший друг всех кукол и кукольников.

Фестиваль "Балтийский кукловорот" прошел при поддержке Министерства культуры РФ и комитета по культуре Ленинградской области.

Прямая речь

Николай Наумов, профессор, декан факультета театра кукол РГИСИ, председатель жюри фестиваля "Балтийский кукловорот":

- В конце 1980-х годов многие ведущие режиссеры говорили, что не понятно, куда идет театр кукол, что он гибнет, что не очень понятно, какое молодое поколение придет после них. А оно пришло, сделав новый блестящий театр. Сейчас он динамично развивается, находится в постоянном поиске. И многие театры из регионов вполне на уровне столичных.

Какие тенденции можно было увидеть на этом фестивале? Много частных театров, и в них всего два человека - за это им, как говорится, сразу можно поставить памятник. Не имея постоянной финансовой поддержки, ребята смело берутся за создание своих театров, ставят спектакль не для заработка (хотя это их основной доход). Многие их спектакли не отличаются от тех, что создают государственные театры, которые регулярно получают деньги на постановки. Пример - этот фестиваль. Диплом в номинации "Лучший спектакль малой формы" получил частный театр из Петербурга "ТриЧетыре", а дипломы в номинации "Лучшие актерские работы" получили актеры этого театра.

Что еще характерно для этого фестиваля? Регулярное приглашение студентов нашего факультета участвовать в программе. Это отличная школа для студентов.

Повторю слова Михаила Михайловича Королева, основателя нашего факультета: "Побольше кукол в театре!" К сожалению, куклы на сцене продолжают часто отходить на второй план, вместо них появляются некие объекты, которыми манипулируют актеры. И даже в спектаклях с куклами актеры часто больше внимания берут на себя. Получается не театр кукол, а театр с куклами.

Еще одна тенденция (я назвал бы ее страшной) - это наши региональные театры. Как они выживают? Могу сказать одно: уровень профессиональности актеров по владению куклой в этих театрах приблизительно на уровне 1959 года, когда было образовано отделение театра кукол в Ленинградском театральном институте, положившее начало подготовке профессиональных кадров для театра кукол. Несколько лет назад практически перестало существовать заочное обучение - основной способ получения этими театрами профессиональных актеров. Последний выпуск актеров-заочников наш факультет сделал в 2016 году. Заочное обучение надо развивать. Раньше мы набирали курсы по 20-25 человек, теперь дают 10-14 бюджетных мест.

В прошедший Год театра театрам кукол было уделено достаточно серьезное внимание. И это правильно. Надо помнить, что театр кукол - это первый театр, куда приходит человек. Здесь он получает ответы на свои первые "почему?". Можно прямо сказать: от того, какие ответы он получит и в какой художественной форме, зависит будущее государства. Это сказано не для красного словца. Образование, воспитание, в том числе и эстетическое - есть основа развития общества.