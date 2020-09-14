Петербурженке доставили вместе с продуктами ведро мочи

Жительница Петербурга заказала продукты на дом, но вместе с едой ей доставили ведро мочи. О случившемся возмущенная горожанка сообщила в соцсетях.

Девушка уточнила, что биологическая жидкость находилась в ведерке из-под майонеза. Обнаружила "сюрприз" горожанка уже после того, как курьер ушел, а она стала разбирать покупки.

Покупательница потребовала разъяснений от "Яндекс-Лавки", где был сделан заказ. Руководитель сервиса Илья Красильщик принес девушке извинения и заявил в Facebook, что курьера уволили. Сотрудники компании сейчас пытаются с ним связаться, чтобы понять, как так вышло. Курьер не берет трубку.

Внутренняя проверка показала, что при сборке в пакет клали исключительно продукты, заказанные девушкой. И единственное объяснение случившемуся - что курьер положил ведро уже после заказа.

Также петербурженка сообщила, что ей вернули деньги за заказ.