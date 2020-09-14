Путин примет участие в открытии новых медцентров

Во вторник президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия медицинских учреждений, построенных Минобороны.

"Владимир Путин планирует участие в формате видеоконференции", - сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Военные строители досрочно возвели два многопрофильных медицинских центра в Пскове и Великих Луках на 200 и 100 мест. Центры оснащены самым современным оборудованием. До этого Минобороны построило 16 многопрофильных медцентров на базе военных госпиталей в 15 регионах, один медцентр в Воронеже и три в Дагестане.