Врио главы Архангельской области набрал 69,6% после обработки 99,4% протоколов

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский набирает 69,6% голосов на выборах главы региона по итогам обработки 99,4% протоколов участковых избирательных комиссий.

Об этом сообщает телеканал "Россия-24". Кроме Владимира Цыбульского, представляющего "Единую Россию", в выборах участвовали еще пять кандидатов: Айман Тюкина ("Зеленая альтернатива"), Ирина Чиркова ("Справедливая Россия"), Николай Вакорин (Партия пенсионеров за социальную справедливость), Сергей Пивков (ЛДПР) и Андрей Есипов (Коммунистическая партия социальной справедливости). Для победы в первом туре кандидатам нужно было набрать 50% плюс один голос.

ТАСС напоминает, что на пост врио главы области Александр Цыбульский был назначен в апреле этого года. Ранее Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ.