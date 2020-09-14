В Петербурге мужчина забрался на крышу здания Александро-Невской лавры

В Петербурге на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры взобрался мужчина. Слезать он отказывается, сообщили "РГ" в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сейчас полицейские ведут переговоры с мужчиной.

Также, как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Северной столице, с мужчиной пытаются поговорить психологи, но он не идет на контакт.

- Этот мужчина - трудник. Он пришел в монастырь полтора месяца назад, ему 40 лет. Ранее никаких нареканий к нему не было, - сообщила "РГ" руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова.

Сейчас несколько членов братии также пытаются убедить мужчину слезть с крыши. Что побудило трудника взобраться на кровлю, сейчас выясняется. По предварительным данным, речь идет о какой-то мании преследования, мужчина считает, что на земле ему угрожает опасность и пока переубедить его не удается.

- Он находится на крыше уже несколько часов без еды, воды и теплых вещей. Безусловно, все мы испытываем беспокойство за его физическое состояние и надеемся, что все окончится благополучно, - отметила Наталья Родоманова.