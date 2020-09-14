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14.09.2020 15:43
Рубрика: Общество

В Петербурге открылась выставка памяти фотографа Владимира Бертова

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербургском центре книги и графики на Литейном, 55 открылась выставка, посвященная памяти известного фотохудожника и фотокорреспондента "Российской газеты" Владимира Бертова.
Фото: Иван Зароков/РГ Фото: Иван Зароков/РГ
Фото: Иван Зароков/РГ

Владимир ушёл из жизни 8 мая 2019 года, не успев завершить книгу "365 дней из жизни фотографа", которую за него закончила его жена Елена с помощью друзей, и которую представили на этой выставке.

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Книга "задумывалась Владимиром Бертовым в последний и самый трагичный период его жизни, он успел лишь набросать её структуру и подобрать основные фотографии.

Насыщенная поездками журналистская работа Владимира Бертова, его пристальный интерес к людям и всему, что происходит с ними и вокруг них побуждали его с помощью объектива фотокамеры неустанно и последовательно фиксировать хронику современности с её проблемами, противоречиями и сумасшедшими ритмами - изо дня в день, из года в год. Фотоальбом представлялся ему как символичные 365 дней из сорока лет творческих поисков. Каждый день этого обобщённого года призван показать одно фотособытие, а книга, в целом - отразить этапы в становлении и динамике развития его профессионального мастерства.

На выставке представлены самые яркие и характерные работы Владимира Бертова - портреты звезд кино и театра, репортажные снимки из горячих точек, пейзажные зарисовки и многие другие работы.

Выставка открыта до 18 сентября, вход бесплатный.

Кстати

Фотографиями Владимира Бертова проиллюстрированы десятки книг, вышедших в московских и петербургских издательствах: "Петербургские истории о домах и людях", "Призвание-Граница", "Большой дом без грифа "Секретно", "В авангарде отечественных спецслужб", "Парголовская типография: годы и люди", "Мужские истории", "Жизнь на войне и без войны. Исповедь неизвестного солдата", "Помнить всех поимённо", "На рубежах Невского Края", фотоальбом "Служим России", "В начале было слово" и другие.

Одиннадцатого сентября Владимиру Бертову исполнилось бы 59 лет.

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