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14.09.2020 12:16
Рубрика: Происшествия

В Петербурге задержаны похитители крышек от канализационных люков

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

Двое неработающих мужчин (19 и 44 лет) задержаны за похищение крышек от люков теплосети и канализации в Невском районе Санкт-Петербурга. В течение двух дней мужчинам удалось снять девять крышек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: iStock
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К счастью, никто из граждан, проходивших мимо открытых люков, не успел пострадать (ЧП произошло в одном из дворов района). Похитителей задержали оперативно. По сообщениям опрошенных полицией очевидцев, мужчины снимали крышки в течение двух дней, загружая краденное в автомобиль темного цвета марки Hyundai. Один из очевидцев смог записать происходившее на мобильную камеру и передал полицейским.

По версии полиции, организатор хищений является младший из мужчин. Хотя ему всего 19 лет, он уже был судим за кражу. Что касается его 44-летнего подельника, то он в поле зрения полиции региона не попадался (официально мужчина зарегистрирован в Алтайском крае).

Автомобиль, на котором вывозили крышки металлические изделия с целью перепродажи на металл, обнаружен, а в нем - две крышки. От организаций - собственников люков в полицию поступили заявления о пропаже. Общий ущерб составил порядка 50 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Полиция занимается проверкой случившегося. Есть основания полагать, что задержанные мужчины причастны и к другим аналогичным преступлениям.

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