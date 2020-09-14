В Театре марионеток имени Деммени рядом со зрителями будут сидеть куклы

Санкт-Петербургский театр марионеток имени Е.С.Деммени открывает 18 сентября 102-й сезон. Зрителей встретят сказкой "Крошка Енот" Лилиан Муур. Постановка главного режиссера Эдуарда Гайдая адресована любознательным малышам и мудрым родителям.

Первой премьерой сезона станет спектакль "Сказка Невского проспекта", фантастическое путешествие Чижика по главному проспекту Петербурга. Режиссер Алексей Уставщиков задумал сказочный квест. Герои спектакля - театральный Домовой, Чижик, Лев, Грифон, Сфинкс. Конечно, не обойдется спектакль и без петербургских белых ночей. Премьера запланирована на 25 сентября.

До нового года театр подготовит еще две премьеры - на основной сцене и в пространстве Театра на подушках. Началась работа над "Сказкой о глупом мышонке" Маршака и новогодней сказкой для самых маленьких "Подарок для Деда Мороза".

Пресс-служба театра сообщает: "У нас предприняты все меры для обеспечения безопасности и комфорта зрителей. Дистанцию в зрительном зале помогут соблюдать театральные куклы. На время карантина они займут места рядом со зрителями".

Тем временем

Спектакль "Дракон и золотая черепаха", недавняя премьера главного режиссера Эдуарда Гайдая, 12 сентября удостоен Гран-при II Международного фестиваля театров кукол "Балтийский кукловорот", который проходил в Выборге.