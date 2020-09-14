В Театре марионеток имени Деммени рядом со зрителями будут сидеть куклы

Новости

Придуман новый способ поступить в театральный институт 18:47
В Москве осудили семерых членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность 18:11
Александр Дрозденко победил на выборах в Ленобласти 18:09
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного 18:00
Олег Николаев победил на выборах главы Чувашии 17:37
Путин и Лукашенко обсудили план военных учений 17:35
"Автодор": ДТП с пострадавшими стало меньше на 20 процентов 17:29
Академия блогеров открывается в Москве 17:17
МИД РФ: Визит Лаврова в Берлин 15 сентября отменен 17:09
Союз архитекторов отменил конкурс на реновацию мавзолея Ленина 16:55
Шон Бин и Стивен Грэм сыграют в сериале BBC "Время" 16:40
СМИ: Звезда "Мажора" Прилучный сдал тест на коронавирус и продает дом 16:31
Российская школьница подверглась нападению на отдыхе в Турции 16:26
Вышел трейлер немецкого сериала "Германия 89" 16:14
Вышел трейлер мультфильма от авторов "Одноклассниц" и "Истории игрушек" 16:02
СМИ: Лаутаро Мартинес хочет в "Барселону", но "Интер" продает его в "Реал" 16:01
Вышел русский трейлер парагвайского хоррора "Морг" 15:50
Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов" 15:42
Мурашко: Более 7 млн россиян сделали прививку от гриппа 15:37
Движение на Болотной набережной в Москве перекроют 19 сентября 15:36
Мурашко: Все регионы готовы к эпидемиологическому подъему осенью 15:35
Риелторы рассказали об элитной недвижимости звезд в Сочи 15:31
Памфилова пожаловалась на хамство со стороны отдельных наблюдателей 15:31
В Зауралье кадастровые инженеры попались на махинациях с межеванием 15:30
В Рязанской области поймали межрегионального наркокурьера 15:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Как новые технологии при капремонте помогут снизить стоимость ЖКУ
Пенсионные свидетельства станут электронными
Пенсионные свидетельства станут электронными
Как выросли тарифы на ЖКУ
Как выросли тарифы на ЖКУ
14.09.2020 17:45
Рубрика: Культура

В Театре марионеток имени Деммени рядом со зрителями будут сидеть куклы

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Санкт-Петербургский театр марионеток имени Е.С.Деммени открывает 18 сентября 102-й сезон. Зрителей встретят сказкой "Крошка Енот" Лилиан Муур. Постановка главного режиссера Эдуарда Гайдая адресована любознательным малышам и мудрым родителям.
Фото: Пресс-служба Театра марионеток имени Е. С. Деммени Фото: Пресс-служба Театра марионеток имени Е. С. Деммени
Фото: Пресс-служба Театра марионеток имени Е. С. Деммени

Первой премьерой сезона станет спектакль "Сказка Невского проспекта", фантастическое путешествие Чижика по главному проспекту Петербурга. Режиссер Алексей Уставщиков задумал сказочный квест. Герои спектакля - театральный Домовой, Чижик, Лев, Грифон, Сфинкс. Конечно, не обойдется спектакль и без петербургских белых ночей. Премьера запланирована на 25 сентября.

Фото: Юрий Шпаков / Пресс-служба фестиваля "Балтийский кукловорот"
На фестивале театров кукол в Выборге назвали победителей

До нового года театр подготовит еще две премьеры - на основной сцене и в пространстве Театра на подушках. Началась работа над "Сказкой о глупом мышонке" Маршака и новогодней сказкой для самых маленьких "Подарок для Деда Мороза".

Пресс-служба театра сообщает: "У нас предприняты все меры для обеспечения безопасности и комфорта зрителей. Дистанцию в зрительном зале помогут соблюдать театральные куклы. На время карантина они займут места рядом со зрителями".

Тем временем

Спектакль "Дракон и золотая черепаха", недавняя премьера главного режиссера Эдуарда Гайдая, 12 сентября удостоен Гран-при II Международного фестиваля театров кукол "Балтийский кукловорот", который проходил в Выборге.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг дела Навального, Украину и Беларусь
Лавров: В деле Навального на Западе перешли все рамки разумного
В РФ предложили разрешить водить машины с 16 лет
Фальков: Иностранцы-первокурсники смогут въехать в Россию до конца сентября
Большинство сделавших прививку от COVID-19 чувствуют себя отлично
Что ждет российские сериалы после пандемии
Новый альбом Жанны Агузаровой. Легко, беззаботно, в духе "Браво", но с рэпом