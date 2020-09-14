В Выборге чиновника задержали за мошенничество на 700 миллионов рублей

В Ленинградской области задержан председатель комитета финансов Выборгского района. Высокопоставленного чиновника подозревают в мошенничестве с капремонтом в Выборге, сообщает пресс-служба регионального СК.

В следствии полагают, что летом прошлого года чиновник подписал документы, из которых следовало, что в нескольких домах в Выборге сделан капремонт, а еще в целом ряде зданий был произведен текущий ремонт. Но по факту никаких работ в зданиях не проводилось.

При этом из бюджета района фирмам-исполнителям было перечислено порядка 700 миллионов рублей. В СК по Ленобласти считают, что эти коммерческие организации были подконтрольны чиновнику. Сейчас председатель комитета задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, сторона следствия уже заявила ходатайство об аресте.

На чиновника дело заведено по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог.