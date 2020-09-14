Глава Краснодарского края лидирует после обработки 50,88% протоколов

Действующий глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев ("Единая Россия") набирает 84,28% голосов на выборах губернатора региона после обработки 50,88% протоколов.

Александр Сафронов от КПРФ набрал 7,45% голосов, Иван Тутушкин от ЛДПР - 4,35%, сообщает ТАСС. Таковы данные региональной избирательной комиссии. Всего же пост главы края борются пять кандидатов. В их числе Денис Хмелевской, выдвинутый региональным отделением партии "Справедливая Россия", и кандидат от регионального отделения Партии роста Олег Лунгин.

Напомним, что голосование на выборах губернатора Краснодарского края проходило с пятницы. Только за два дня, 11 и 12 сентября, явка составила 46,28%.