Глава Ростовской области лидирует после обработки 56,3% протоколов

Действующий губернатор Ростовской области Василий Голубев набирает 70,6% голосов после обработки 56,3% протоколов. Такие данные ЦИК РФ дает телеканал "Россия 24".

В регионе на пост губернатора претендуют также представитель КПРФ Евгений Бессонов, выступающий от ЛДПР Петр Пятибратов, Алексей Лященко от "Справедливой России" и кандидат от партии "Патриоты России" Владимир Башкатов.

По данным избиркома Ростовской области, в Единый день голосования на 18.00 явка избирателей составила 39,5%. В голосовании приняли участие более 1,2 миллиона избирателей.