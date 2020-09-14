Хаматова и Глинка рассказали на "Кинотавре" о фильме "Доктор Лиза"

Прожить один день вместе с Елизаветой Глинкой смогли на "Кинотавре" - на премьере фильма Оксаны Карас.

Из-за океана всего на два дня прилетели дети. Вечером - праздник, гости, а доктор Лиза весь день ищет морфин для чужой маленькой девочки, испытывающей сильнейшие боли, - той жить осталось всего один день. Кормит и лечит бомжей, хоронит умерших, купирует приступы психически больных, поддерживает здоровых, но отчаявшихся. Параллельно разбирается со следователем - есть указ сверху "закопать" "королеву бомжей", и нашелся, наконец, повод посадить ее лет на пять...

Фильм "Доктор Лиза" с Чулпан Хаматовой в главной роли (производство киностудии КИТ при поддержке министерства культуры РФ) основан на реальных событиях, в сценарии использованы дневниковые записи Елизаветы Глинки. На премьере в Сочи был муж Елизаветы - Глеб Глинка, вместе они прожили 30 лет. И его мнение после просмотра было, пожалуй, самым важным:

"Это художественный фильм, очень хорошо сделанный, кассовый, как вы называете, для широкой публики. С прекрасной фабулой, актеры потрясающие, диалоги острые, и все движется быстро. А за всем этим стоит Чулпан Хаматова - они с Елизаветой дружили, звонили друг другу. Чулпан прекрасно написала после ее кончины, как они общались. Продюсер - старый друг семьи, так что здесь очень много личного. И это отражается в фильме.

Внимательность к деталям меня удивила - даже номер скрой помощи абсолютно тот же. Может быть, только два человека на всем белом свете знали этот номер, но здесь они все-таки докопались - нашли водителя, водитель нашел номер, номер воспроизвели... Это просто один пример. Многое в фильме положено на документальную основу. Но кино зрительское. И фильм - настоящий мемориал Елизавете... Какие-то вещи мне трудно судить, потому что я очень близок к этому... Елизавета была по характеру азартной, хулиганка немножко. Ей надоедало, когда ее называли святой. Для нее не было чужого горя и чужой боли...

С Чулпан они похожи... Спрашивают, а как насчет актера, который вас играет (польский актер Анджей Хыра - прим.ред.) - ну я не знаю как ответить. Но я очень благодарен за то, что этот фильм есть. От души. Я держался , держался на показе, я второй раз смотрел, и в момент, когда я услышал в конце слова Лизы "Глебушка, я хочу к тебе в карман" - это меня разбило..."

Режиссер Оксана Карас (в 2016-м она уже получала главный приз "Кинотавра" за фильм "Хороший мальчик") рассказала, что кастинга на этой картине не было:

- Нужно жить той жизнью, которой живет Чулпан, чтобы сыграть такого человека, как Елизавета Петровна Глинка. Нужен масштаб личности - нужно совпадать по этому масштабу. Если объем личности другой, то не справился бы актер даже очень талантливый, который не понимает, про что он играет. Не потому что он не умен или не глубок, а потому что просто этого не было в его жизни. И размер его сердца не позволяет.

Другой кандидатуры на роль Елизаветы Глинки кроме Чулпан не было. И нам было важно, чтобы она сказала "да". Потому что Чулпан знает, про что она играет: очень многие ситуации, которые были в жизни Елизаветы Петровны, переживала и она сама. И выбор делала как Елизавета Петровна в пользу жизни и здоровья других людей, а не себя, своей репутации. В чем еще совпадает Елизавета Петровна и Чулпан - это чувство юмора, самоиронии по отношению к самой себе. Она никогда о себе ничего подобного не скажет - даже под каленым железом...

Прямая речь

Чулпан Хаматова - об одном дне из жизни доктора Лизы:

- Сейчас, конечно, обезболивание можно получить во многих городах, в Москве это вообще работает как часы. Дети обезболены. А тогда, если бы доктор не пошла на преступление, если бы этого не произошло, девочка бы умирала в чудовищных болях. Это была бы невыносимая ситуация для нее и для ее родителей.

Лиза начинала с палеативной помощи, она первой в Киеве построила хоспис еще до того, как он был построен в Москве. Человеческая жизнь - она такая, какая она отмерена. И она от начала до конца должна быть достойной. Люди не должны унижаться и мучиться, поэтому мы, конечно же, пытаемся делать все возможное, чтобы государство пошло на уступки и поменяло какие-то вещи.

Но это очень сложно, потому что речь идет о обезболивающих, - опасаются махинаций с наркотическими препаратами... Тем не менее, подвижки есть, но медленные... Сейчас мы уже не боимся за наших докторов, которые выписывают обезболивание, а раньше у них были все возможности, если вдруг они там один день прибавили или зачислили праздники, просто сесть в тюрьму... Сейчас все-таки этого нет.