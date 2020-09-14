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14.09.2020 10:38
Рубрика: Власть

Избирком Дона прокомментировал заявления оппозиции о досрочном голосовании

Текст: Валерий Николаев
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В избирательной комиссии Ростовской области прокомментировали заявления кандидатов от ЛДПР и КПРФ о необходимости пересмотра данных досрочного голосования 11 и 12 сентября на выборах губернатора региона.

"Итоги голосования, в том числе досрочного, еще не подводились, поэтому считаем преждевременными заявления об их недействительности. В любом случае каждый имеет право отстаивать свою точку зрения, и мы готовы к полемике в рамках правого поля, - заявили в областной комиссии.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Заявления о имевших место "вбросах" разбирается облизбиркомом и за исключением одного участка в Гуково никаких нарушений на текущий момент не выявлено.

- Губернаторская кампания в Ростовской области в целом прошла спокойно и в рамках закона. Василий Юрьевич много встречался с избирателями. Он показал себя серьезным и авторитетным руководителем, который при этом оперативно готов откликнуться на текущие вызовы. Достаточно вспомнить, как он покинул телевизионные дебаты, чтобы взять на личный контроль ситуацию с тушением пожаров. Он давно работает в регионе, демонстрирует энергию и готовность слышать мнение жителей, - считает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Напомним, что выборы губернатора в Ростовской области проходили 11,12 и 13 сентября.

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